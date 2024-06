Cleverer Zugangspunkt: Der Yale Dot ermöglicht euch einfachste Bedienung

Der Smart Home-Sicherheitsspezialist Yale macht mit dem Yale Dot-Zubehör sein Smart Sicherheitsökosystem noch zugänglicher und sicherer.

Mehr über den Yale Dot

So kann man den schlüssellosen Zugang schneller, zugänglicher und sicherer machen. Das NFC-fähige Gerät ist die perfekte Ergänzung zu Yales Smart Locks, Smart Openern und dem Smart Cabinet Lock. Durch einfaches Antippen des Dot mit dem Smartphone können alle ihr Smart-Gerät mühelos von überall aus ver- und entriegeln, wenn es mit dem WLAN verbunden ist, oder über Bluetooth vertrauenswürdige Besucher hereinlassen, wenn sie in der Nähe sind. Jedes Yale Smart-Gerät unterstützt die Verbindung von bis zu fünf solcher Zugangspunkte. Dieses neue Zubehörteil bietet mehr Flexibilität für den schlüssellosen Zugang und ermöglicht es allen, einen Yale Dot in ihrem Zuhause oder an einer anderen geeigneten Stelle zu platzieren. Sie könnten zum Beispiel eine in ihrem Büro haben, während sie arbeiten, oder neben ihrem Bett, um nachts sicher zu sein.

Hausbesitzer:innen und Mieter:innen können ein Zubehörteil im Treppenhaus positionieren, um die Tür zu entriegeln, wenn sie sich nähern, und so den Zugang zum Haus erleichtern. Wir können vertrauenswürdigen Besucher:innen auch über die Yale Home App mit dem Yale Dot Zugang gewähren. Er ist auch ein ideales Zubehör für Vermieter:innen, die ihn vor ihrer Haustür anbringen können, um Gästen das Aufschließen zu ermöglichen. In der Yale Home App können wir ganz einfach Gäste hinzufügen und ihnen per Knopfdruck den Zugang entziehen, sobald ihr Aufenthalt beendet ist. Der Yale Dot ist ab sofort zu einer UVP von 29,99 Euro als Dreierpack erhältlich. Ein solcher Zugangspunkt ist auch beim Kauf des Linus Smart Lock L2 im Lieferumfang mitenthalten.