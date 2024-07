Cities: Skylines 2 – die Konsolenversion kommt nun doch nicht

Laut Paradox Interactive wurde die Konsolenveröffentlichung für Cities: Skylines 2 auf unbestimmte Zeit verschoben.

Warten auf Cities: Skylines 2

Das Spiel zielte ursprünglich auf eine Markteinführung auf Xbox und PlayStation irgendwann im Oktober ab. “Während wir langsame, aber stetige Fortschritte machen, gibt es immer noch ungelöste Probleme, die das Spiel auf eine Weise beeinflussen, die dem Spielerlebnis, das wir bieten wollen, schaden. Wir erwarten eine neue Release-Version, die im August einer gründlichen Überprüfung unterzogen wird. Diese Bewertung wird bestimmen, ob wir mit dem Einreichungsprozess beginnen und ein solides Veröffentlichungsdatum angeben können oder ob weitere Probleme behoben werden müssen”, heißt es in dem Beitrag.

Obwohl Paradox Interactive mehrere herunterladbare Inhalte für das Spiel veröffentlicht hat, wurde Cities: Skylines 2 seit der Einführung des PC im Oktober 2023 von Leistungs- und Stabilitätsproblemen geplagt, was zu einer Entschuldigung der Entwickler im April führte. Die kürzliche Absage vom Die Sims-Konkurrenten Life By You nach mehreren Verzögerungen weckt nicht unbedingt Vertrauen in die Absicht von Paradox, diese versprochene Veröffentlichung zu erfüllen. Denn hartnäckige Probleme und ein Mangel an Mod-Unterstützung haben dazu geführt, dass die Spieler*innen vorerst am originalen Cities: Skylines festhalten…