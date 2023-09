Cities: Skylines 2 kommt im Oktober nur für PC + System-Anforderungen

Die Verzögerung von Cities: Skylines 2 für Konsolen wurde von Paradox Interactive und Colossal Order bekannt gegeben.

Mehr zu Cities: Skylines 2

Ursprünglich für die Veröffentlichung neben dem PC am 24. Oktober geplant, kam das Entwicklungsteam zu dem Schluss, dass es mehr Zeit brauchte, um “die Qualitätsziele zu erreichen”, die es sich gesteckt hatte, um die beste Erfahrung auf Konsolen zu bieten. Die Verschiebung der PlayStation- und Xbox-Versionen ins Frühjahr 2024 wird dem Team die Zeit geben, die es braucht, um Qualität und Leistung auf allen Plattformen anzupassen. Weitere Updates zum Konsolen-Release-Fenster werden in Kürze veröffentlicht. Während das Team weiterhin an der Optimierung arbeitet, wurden die minimalen und empfohlenen PC-Spezifikationen aktualisiert.