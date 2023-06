Chocobo GP kommt wieder, ohne Mithril und Season Pass

Ende letzten Jahres kündigte Square Enix an, dass sein Renntitel Chocobo GP “keine weiteren großen Updates” erhalten würde. Was hat sich daran geändert?

Denn in der Ankündigung stand auch, es würde auch den Verkauf der bezahlten Währung Mythril im Januar 2023 einstellen. Das sagenumwobene Mithril ermöglichte es uns, echtes Geld auszugeben, um zusätzliche Inhalte freizuschalten. Jetzt ist alles anders, denn der eShop-Eintrag für Chocobo GP wurde mit einem “Veröffentlichungsdatum” vom 15. Juni 2023 aktualisiert. Also, was ist hier los? Nun, es scheint mit der “Lite“-Version zusammenzuhängen, das kürzlich von der Liste gestrichen wurde. Benutzer mit dieser kostenlosen Version werden nun aufgefordert, ein Upgrade auf das vollständige Spiel durchzuführen, und die gespeicherten Daten werden übertragen.

Wichtig: Alle vorhandenen kostenpflichtigen Inhalte im Spiel können jetzt anscheinend auch mit Tickets und Gil-Münzen freigeschaltet werden – ohne Mythril in Sicht. Man ist jetzt also in der Lage, Charaktere wie Cloud Strife freizuschalten, ohne sich um den Kauf eines Season Pass oder das Investieren von echtem Geld kümmern zu müssen. Stattdessen können wir ihn mit 50 Tickets bekommen. Andere Charaktere, Gegenstände und Freischaltungen sind auch mit Tickets und Gil verfügbar. Beide Währungen können durch das Abschließen von Missionen und über mehrere Modi in Chocobo GP erhalten werden. Ob das die anderen Themen löst, die Stefan in seinem Review ansprach?