Chocobo GP Test: Sieg oder Schlusslicht?

Als großer Fan von Final Fantasy X blieb mir immer das Chocobo Rennen auf der Stillen Ebene in Erinnerung. Man musste Ballons einsammeln und vieles mehr. Das gestaltete sich ganz kurzweilig und unterhaltsam. Und das, obwohl es nur ein Minispiel in einem JRPG mit gigantischem Ausmaß war. Deshalb war ich sehr von der Idee eines Chocobo Fun-Racers angetan. Zudem sollten bekannte Figuren aus Final Fantasy (z.B. Mogrys, Squall oder Cloud Strife) mit dabei sein. Und so kam es dazu, dass ich das Spiel nun in den Händen halte und euch von meinen Erfahrungen damit berichte.

Copyright: Square Enix

Der Copy-Mogry hat zugeschlagen

Der Titel hat so einiges an Multiplayer-Möglichkeiten zu bieten. Angefangen von lokalen Multiplayer-Möglichkeiten bis hin zum Highlight in Form eines Online-Turniers, bei dem ganze 64 Spieler:innen starten und sich über Achtel-, Viertel- und Halbfinale bis zum Finale vorkämpfen. In den Modi erwartet euch kaum etwas anders als im Singleplayer-Modus. Es geht darum am Ende möglichst die 1 aufleuchten zu sehen. Um das zu erreichen habt ihr im Gegensatz zu Mario Kart nicht nur Power-Ups auf der Strecke, sondern die Fahrer:innen haben einzigartige Spezialfähigkeiten (z.b. Choco-Sprint vom Chocobo oder Clairs Verschwinde-Kapuze, um für kurze Zeit feindlichen Angriffen auszuweichen). Und natürlich haben alle Fahrer:innen verschieden Autos mit unterschiedlichen Werten (Tempo, Haftung, Beschleunigung und Drift). Genau, mit der Wahl eines oder einer Fahrer:in wählt ihr auch gleich das “Auto” mit. Ihr könnt also nicht, wie bei Mario Kart mit jedem Charakter auch jedes Auto wählen. Dafür könnt ihr – im Gegensatz bei Mario Kart nur beim Shy Guy – keine äußerlichen Veränderungen an den Fahrern vornehmen. Bei Chocobo GP ist dies anders und hier kommt auch der – korrekterweise müsste ich sagen ein – Item-Shop ins Spiel. Davon gibt es nämlich gleich 3! Ein Mithril-, ein Coupon- und ein Gil-Shop. Mithril könnt ihr im eShop gegen Bares erwerben.