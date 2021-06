Sony plant PSVR 2 für PS5 zu Weihnachten 2022

Noch vor Weihnachten 2022 soll PSVR 2 erscheinen – das VR-Headset für die Sony PlayStation 5. Lest hier mehr!

Was kann PSVR 2?

Laut einem neuen Bloomberg-Bericht wird das PlayStation VR-Headset der nächsten Generation von Sony voraussichtlich Ende 2022 herauskommen. Bloomberg sagt, dass Sony den Nachfolger in der Vorweihnachtszeit 2022 veröffentlichen will und dass das Headset OLED-Panels von Samsung Display verwenden wird. Eine Veröffentlichung macht Sinn, da Sony bereits begonnen hat, das Potenzial des PS5-Headsets zu hypen. Sony zeigte im März zudem erstmals die neuen Controller.

Das Headset selbst wurde noch nicht enthüllt. Laut einem UploadVR-Bericht vom letzten Monat hat es jedoch eine Gesamtauflösung von 4000 x 2040. Darüber hinaus soll es Eyetracking nutzen, um ein gezielteres Rendering zu ermöglichen. Alles außerhalb eurer Sicht soll damit nicht so fein gerendert werden, was die Leistung insgesamt erhöht. PSVR 2 der nächsten Generation soll auch Inside-Out-Tracking verwenden und haptisches Feedback in das Headset sowie die Controller aufnehmen. Was haltet ihr davon?