Capcom will neue Mega Man-Spiele regelmäßig veröffentlichen

Capcom hat behauptet, dass es sich mit der regelmäßigen Erstellung neuer Mega Man-Spiele auseinandersetzt. Was heißt das für Fans?

Über Capcoms Mega Man

Während des Frage-und-Antwort-Teils seiner 45. ordentlichen Hauptversammlung antwortete Capcom auf die Frage nach Plänen für das Franchise: “Mega Man ist eine unserer hoch bewerteten IPs und wir überlegen, wie wir fortlaufend Spiele dafür erstellen können”. Capcom hat kürzlich eine Umfrage veröffentlicht, in der gefragt wurde, welche klassischen Capcom-Franchise-Fans neue Einträge wünschen. Capcom veröffentlicht regelmäßig diese Umfragen, die nach lange vernachlässigten Serien wie Dino Crisis fragen. Sogar der Okami-Schöpfer Hideki Kamiya hat sich darauf bezogen, wie wir berichteten. Während in den letzten Jahren eine Reihe von Retro-Zusammenstellungen älterer Mega Man-Titel veröffentlicht wurden, sind völlig neue Einträge in der Serie nur wenige und weit voneinander entfernt.

Die Veröffentlichungen von Mega Man 9 im Jahr 2008, Mega Man 10 im Jahr 2010 und Mega Man 11 im Jahr 2018 waren die einzigen großen Mega Man-Spiele in den letzten 15 Jahren. Nach den eigenen internen Daten von Capcom hat die Mega Man-Serie in ihrer 36-jährigen Geschichte mehr als 38 Millionen Einheiten verkauft. Nintendo hat kürzlich alle fünf Mega Man Game Boy-Spiele zum Nintendo Switch Online-Dienst hinzugefügt. Alle fünf Spiele, mit Ausnahme von Mega Man II, wurden von Capcom an ein anderes Studio namens Minakuchi Engineering ausgelagert und von der Presse positiv aufgenommen. Mega Man II wurde an einen anderen Entwickler namens Japan System House ausgelagert und seither kümmerte sich wieder Minakuchi Engineering darum.