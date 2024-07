Okami 2 und Viewtiful Joe 3 sind möglich, sagt Schöpfer Hideki Kamiya

Der Veteran der Spieleindustrie Hideki Kamiya hat mitgeteilt, dass er immer noch Fortsetzungen der PS2-Klassiker Okami und Viewtiful Joe machen will.

Heutzutage ist Kamiya wahrscheinlich am besten als der Schöpfer von Bayonetta bekannt, obwohl er im Laufe seines Jahres eine große Auswahl an Titeln geschaffen hat. Wir können Devil May Cry natürlich nicht vergessen, aber es gibt natürlich zwei andere geliebte Titel, die er auch geschaffen hat: Viewtiful Joe und Okami. Ersteres hat eine Fortsetzung bekommen, aber das letzte Zelda-ähnliche RPG wurde bis auf ein Nintendo DS-Prequel nie mit einem weiteren Teil beglückt. Anscheinend beschäftigt das auch Kamiya, der im zweiten Teil seines Interviews mit Ikumi Nakamura (die zuvor selbst an Bayonetta gearbeitet hat) von seinem Wunsch sprach, ein Okami 2 zu machen. “Die Geschichte endete auf halbem Weg, also wenn ich sie so lasse, wie sie ist, fühle ich mich schlecht”, sagte Kamiya.

“Die Schöpfer, denke ich, haben die Pflicht, Fortsetzungen zu schaffen, die Fans sehen wollen. Obwohl ich ganz hoch und mächtig klinge, ist es eine Weile her, dass ich Okami gemacht habe. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich meine Pflicht nicht erfüllt habe. Also Capcom, bitte, lass es uns zusammen machen.” Sogar Nakamura selbst sagte “Bitte”, da Okami ein weiterer Titel war, an dem sie mit Kamiya arbeitete – in der Tat war es ihre erste Spielrolle. Wie über Okami 2 sprach Kamiya auch von einem hypothetischen Viewtiful Joe 3. Während Okami kürzlich in einer Capcom-Umfrage auftrat und die Fans fragte, ob sie eine Fortsetzung möchten, erschien Viewtiful Joe nicht in der Umfrage. “Es liegt nur daran, dass acht Leute Viewtiful Joe gespielt haben”, scherzte Kamiya. “Dieses Spiel endete auch auf halbem Weg, also muss ich es beenden.“ Was sagt Capcom dazu?