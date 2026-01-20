Bungies Marathon erscheint am 5. März 2026 mit Controller!

Ein DualSense-Controller in limitierter Auflage erscheint im März anlässlich der Veröffentlichung von Bungie’s Marathon.

Marathon im März 2026

Bungie gab heute bekannt, dass die Erforschung der Geheimnisse von Tau Ceti IV mit der Veröffentlichung von Marathon am 5. März 2026 beginnen wird. Wir berichteten bereits, dass es schon bald so weit sein muss! In Marathon erkunden wir als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV und müssen dabei gegen feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren ums Überleben kämpfen. Zudem wurde ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, der die zahlreichen Gefahren zeigt, die auf der Oberfläche des Planeten lauern. Vorbestellungen für Marathon und die Collector’s Edition sind ab sofort verfügbar. Marathon erscheint am 5. März 2026 in der Standard und Deluxe Edition für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bietet eine vollständige Cross-Play- und Cross-Save-Funktion.

Anlässlich der Veröffentlichung von Marathon können alle Destiny 2-Spieler im Everversum-Store themenbezogene Prämien erhalten. Vorbesteller erhalten zudem Ornamente. Es wurde jetzt auch enthüllt, dass am 5. März ein spezieller DualSense mit Marathon-Thema veröffentlicht wird. Der DualSense Wireless-Controller – Marathon Limited Edition ist mit markanten Grafiken und kantigen Formen gestaltet, die von der futuristischen Welt von Marathon inspiriert sind. Der Controller wird am 5. März 2026 weltweit in begrenzter Stückzahl zum Preis von 84,99 Euro erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab dem 29. Januar 2026 um 10 Uhr Ortszeit unter direct.playstation.com (sofern verfügbar) sowie bei teilnehmenden Händlern möglich. Die Verfügbarkeit und das Verkaufsstartdatum können je nach Land oder Region variieren.