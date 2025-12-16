Marathon erscheint bis zum 31. März 2026, bekommt Video

Bungies lang erwarteter Neustart des Marathon-Franchise kommt irgendwann im März 2026, kündigte der Entwickler in einem Deep Dive an.

Warten auf Marathon

Der Sci-Fi-Extraktions-Shooter Marathon sollte zuvor bis zum 31. März 2026 veröffentlicht werden, nachdem es sich vom Startdatum im September verzögert hatte, und es scheint, dass Bungie die gesamte Zeit nutzen wird, um sicherzustellen, dass sein Nachfolger von Destiny 2 in gutem Zustand startet. In einem fast 23-minütigen Video, in dem Bungies Änderungen an Marathon in den letzten Monaten detailliert beschrieben werden, bestätigt der Entwickler die Funktionen, die es verspricht, einschließlich Proximity-Chat, Solo-Warteschlange und eine aktualisierte Benutzeroberfläche. Das neueste Filmmaterial bietet auch einen Einblick in das neue Aussehen und die neue Atmosphäre des Spiels, von dem Bungie sagt, dass es mehr von dem geerdeten Gefühl, dem Mut, der Dunkelheit und der Stimmung hat, die erforderlich sind, damit sich ein Extraktionsschütze gefährlich anfühlt.

Das Spiel sieht sicherlich anders aus im Vergleich zum Alpha-Playtest des Titels, der sehr schlecht ankam und dazu führte, dass Bungie und der Besitzer Sony Interactive Entertainment das Erscheinungsdatum des Spiels nach hinten verschoben haben. Es gibt viel zu kauen in dem neuesten Video von Marathon, das potenzielle Spieler durch so gut wie alles führt, vom Gameplay über Karten bis hin zu Beute. Am verlockendsten ist vielleicht ein Blick auf das Cryo-Archiv, das erste Deck auf dem UESC-Marathon-Schiff, das einige der Hardcore-Überlebens-Action in Marathon beherbergen wird. Marathon erscheint auf PlayStation 5, Windows PC und Xbox Series X, wenn es im März 2026 auf den Markt kommt. Bungie verspricht volle Cross-Play- und Cross-Save-Unterstützung und zusätzliche Details zum Spiel, diese News erhalten wir aber erst nach dem Jahreswechsel. Nun denn!