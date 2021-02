Blizzard Arcade Collection ab sofort verfügbar

Auf der BlizzConline 2021 kündigte Blizzard unter anderem eine Neuauflage alter 2D-Spiele in der Blizzard Arcade Collection an. Dabei handelt es sich um die drei Spiele The Lost Vikings, Rock N Roll Racing und Blackthorne. Anders als Diablo II Resurrected handelt es sich dabei um keine vollwertigen Remasters, sondern lediglich um eine Portierung auf moderne PCs und Konsolen.

Arcade Collection in der Jubiläumskollektion

Die Arcade Collection ist als Teil der Jubiläumskollektion im Battle.NET Shop für PC, Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Diese startet bei 19,99 und enthält neben besagten 3 Spielen auch Rabattgutscheine, Reittiere, Skins und Cosmetics für Blizzards andere Marken.

The Lost Vikings

Im 2D-Plattformer aus dem Jahr 1992 schlüpft ihr in die Rollen der drei Wikinger Erik, Baelog und Olaf, und schlagt euch durch unterschiedliche Levels. Die drei Wikinger verfügen dabei über verschiedene Fähigkeiten und Eigenschaften, was spannende Kombinationen und Spielstile ermöglicht.

Rock N Roll Racing

In Rock N Roll Racing treten bis zu vier SpielerInnen auf isometrischen Strecken in Super-Cars gegeneinander an. Über Sieg und Niederlage entscheiden dabei nicht nur die Reflexe und Skills, sondern auch Waffen und gemeine Hindernisse entlang der Strecke. Untermalt wird das ganze mit Rockigen Midi-Rhythmen der 90er Jahre.

Blackthorne

Zu guter Letzt ist Blackthorne der Commander Keen unter den Blizzard Spielen seiner Zeit. Ihr schlagt euch in der Rolle des Kronprinzen Kyle Vlaros durch side-scrollende Level der Welt Tuul, und schießt dabei mit eurer Shotgun auf alles, was sich bewegt.