Diablo IV Rogue-Klasse bei BlizzCon 2021 vorgestellt

Bei der BlizzCon 2021 wurden in der Nacht auf heute weitere Details zu Diablo IV bekannt gegeben. Konkret wurde die spielbare Schurken-Klasse vorgestellt. In einem ersten Trailer zeigt uns Activision Blizzard neben einer typischen cineastischen Vorstellung auch konkrete In-Game-Spielausschnitte.

Weiterführende Infos zur Rogue-Klasse und auch generell zum künftigen Eintrag aus dem Diablo-Franchise gibt es natürlich auch auf der offiziellen Homepage. Insofern bei der aktuell stattfindenden BlizzConline noch weitere Einblicke gewährt werden, können wir euch diese dann auch präsentieren.

BlizzCon 2021 bei Beyond Pixels

