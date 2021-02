World of WarCraft: Chains of Domination kommt im April

Auf der BlizzConline 2021, welche gestern Abend feierlich eröffnet wurde, enthüllte Blizzard unter anderem, wie es mit der WoW-Erweiterung Shadowlands weitergeht. Der wohl im April anstehende Patch 9.1 hört auf den Namen Chains of Domination (zu Deutsch: „Ketten der Dominanz“), und setzt die Handlung der Erweiterung fort.

Wer wird in die Chains of Domination gelegt?

Dem Trailer zufolge verfällt der König der Allianz, Anduin Wrynn, den Ketten des fiesen Kerkermeisters, und dient damit als potenzieller Raid-Encounter zum Ende des Patches hin. Nachdem seit dem Lichkönig eigentlich immer nur Horde-Charaktere als Raid-Bösewichte herhalten mussten, ist das endlich einmal wieder eine nette Abwechslung. Das Schicksal des gefallene Anduin scheint schon sehr frech an das des Prinzen Arthas angelehnt scheint. The Return of the Return of the Lich King quasi. Neben dem neuen Raid “Sanktum der Herrschaft” kommen auch folgende Inhalte dazu: