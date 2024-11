Black Friday und XMAS-Deals bei vivo: Smartphones der V40-Serie in drei Preisklassen

Der Black Friday steht in den Startlöchern und zieht Schnäppchenjäger:innen wieder landesweit in Onlinestores und Geschäfte. Im vergangenen Jahr haben die Österreicher:innen laut Handelsverband Österreich im Durchschnitt 274 Euro am Black Friday ausgegeben – dieses Jahr bleibt abzuwarten, ob sich der Umsatz noch weiter steigern wird. Zu den beliebtesten Black Friday Produktkategorien gehören nach wie vor elektronische Geräte und Tech-Gadgets. vivo bietet dieses Jahr mit der aktuellen V40-Serie gleich drei Smartphones, die mit hochkarätiger Ausstattung und besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

Spezielle Angebote wie Rabatte und Bundle-Aktionen, bestehend aus Smartphone und Kopfhörer für die vivo V40-Serie, gibt es am Black Friday und in der Vorweihnachtszeit bei ausgewählten Mobilfunkanbietern wie A1 und Drei sowie im Fachhandel bei MediaMarkt.

Meisterwerk der Fotografie: V40 zum Aktionspreis ab 0 bzw. 519 EUR (hier geht’s zu unserem Test)

Das vivo V40 ist seit September in Österreich auf dem Markt und setzt mit seinem in Kooperation mit ZEISS entwickelten Kamerasystem neue Maßstäbe am Smartphonemarkt.

Die 50-MP-ZEISS OIS-Hauptkamera und 50-MP-ZEISS Ultra-Weitwinkelkamera sorgen für gestochen scharfe Bilder mit authentischen Farben. Besonders bei Porträtaufnahmen glänzt das V40 mit professionellen Features wie ZEISS Style Portrait und ZEISS Biotar Style Bokeh. Das innovative Aura Light System imitiert dabei Studio-Lichtverhältnisse und passt die Lichttemperatur an die Umgebung an. Mit seiner 50-MP-Ultraweitwinkel-Frontkamera eignet sich das V40 perfekt für Gruppen-Selfies.

Mit nur 7,58 mm ist das V40 das dünnste Smartphone mit gekrümmtem 1,5K AMOLED-Display in seiner Preisklasse. Der leistungsstarke Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3-Prozessor und 12 GB Arbeitsspeicher (erweiterbar um weitere 12 GB) sorgen für Flaggschiff-Performance. Der 5.250 mAh-Akku mit 80W-Schnellladefunktion garantiert dabei lange Ausdauer. Das vivo V40 ist in den eleganten Farbvarianten „Stellar Silver“ und „Nebula Purple“ erhältlich.

Als Black Friday- und Weihnachts-Deal ist das V40 bei A1 und Drei ab 0 Euro und bei MediaMarkt ab 519 Euro erhältlich.*

Allrounder mit Premium-Features: V40 SE zum Aktionspreis ab 0 bzw. 199 EUR (hier geht’s zu unserem Test)

Das V40 SE wurde im April in Österreich gelauncht und überzeugt als wahres Alltags-Flagship mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Das 120 Hz Ultra Vision AMOLED-Display in Kombination mit Dual-Stereo-Lautsprechern sorgt für ein beeindruckendes Multimedia-Erlebnis. Die Dreifach-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera, 8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und 2-MP-Makrokamera bietet vielfältige kreative Möglichkeiten für Fotografie-Enthusiast:innen. Der neue Weitwinkel-Gruppenporträtmodus macht es zudem besonders einfach, besondere Momente mit Freunden und Familie festzuhalten.

Eine absolute Neuheit in der V-Serie ist die innovative EcoFiber Leder-Rückseite in der Farbversion “Leather Purple” mit patentierter Anti-Flecken-Beschichtung. Diese macht das Smartphone nicht nur besonders kratzfest, sondern auch resistent gegen alltägliche Verschmutzungen wie Kaffee oder Rotwein. Der effiziente Snapdragon 4 Gen 2 Prozessor und 8 GB RAM (erweiterbar um 8 GB) sorgen für flüssiges Multitasking. Mit seinem 5000-mAh-Akku und 44W FlashCharge-Technologie ist das V40 SE ein verlässlicher Begleiter durch den Tag. Das V40 SE ist neben “Leather Purple” auch in der zeitlosen Variante “Crystal Black” erhältlich.

Als Black Friday- und Weihnachts-Deal ist das V40 SE bei A1 und Drei ab 0 Euro und bei MediaMarkt ab 259 Euro (5G) bzw. 199 Euro (4G) erhältlich.*

Elegantes Design, starke Features: V40 Lite zum Aktionspreis ab 0 bzw. 379,99 EUR

Das V40 Lite ist seit September am österreichischen Markt verfügbar und ist ein ebenso stilvolles wie funktionales Smartphone. Die 50-MP-Hauptkamera mit einem verbesserten Sony IMX882-Sensor und Aura Light Ring mit intelligenter Temperaturanpassung ermöglicht es dem V40 Lite, sich an jede Umgebung anzupassen. Egal, ob romantisches Abendessen bei Kerzenschein oder Sonnenaufgang am Berg – das vivo V40 Lite passt die Farbtemperatur problemlos an und lässt die besondere Atmosphäre hervorstechen.

Auf dem beeindruckenden 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz können Nutzer:innen ihre schönsten Momente nochmal erleben. Das schlanke Gehäusedesign wird in den Farben „Classy Brown“oder „Dreamy White“ angeboten. Sie runden das Design perfekt ab und verleihen dem Smartphone einen stilvollen Look.

Das V40 Lite unterstützt zwei physische Nano-SIM-Karten und eine e-SIM mit bis zu 8 Profilen und sorgt so für ununterbrochene Konnektivität und Produktivität – den ganzen Tag, überall und jederzeit. Der Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1-Prozessor, 8 GB RAM, der langlebige 5150 mAh-Akku und die IP64-Wasser- und Staubresistenz machen das V40 Lite zu einem Alleskönner.

Als Black Friday- und Weihnachts-Deal ist das V40 Lite bei A1 und Drei ab 0 Euro und bei MediaMarkt ab 379,99 Euro erhältlich (Nur solange der Vorrat reicht).