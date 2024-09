vivo V40 Testbericht – mehr Mittelklasse

Das vivo V40, das ab sofort in Österreich auf den Markt erhältlich ist, bietet eine beeindruckende Mischung aus hochwertigem Design und fortschrittlicher Technik, die den ersten Eindruck trügt: Obwohl es sich um ein Smartphone der Mittelklasse handelt, vermittelt es in Sachen Haptik und Benutzerfreundlichkeit das Gefühl eines Premium-Geräts. Das Gerät liegt hervorragend in der Hand, fühlt sich hochwertig an, und alle wichtigen Funktionen lassen sich bequem einhändig bedienen.

Ein Smartphone ist heute nicht mehr nur ein nützliches Alltagsgerät. Es hat sich längst zum Statussymbol entwickelt, bei dem der Preis oft ein entscheidendes Kriterium ist. Die teuren Modelle bieten viel Leistung, aber ob sie den hohen Preis wirklich wert sind, bleibt eine anhaltende Debatte. Klar ist jedoch: Diese Geräte umweht ein Hauch von Luxus, der weit über den materiellen Wert hinausgeht. Das V40 reiht sich in diese Diskussion ein, indem es zeigt, dass Mittelklasse-Smartphones ebenfalls leistungsfähig und hochwertig sein können. Die Entwickler:innen packten bewährte und fortschrittliche Technologie in ein stilvolles Paket. Das Design spielt gerade in dieser Kategorie eine zentrale Rolle, und das vivo V40 hebt sich durch seine Schlichtheit und Funktionalität ab, ohne dabei luxuriös oder überladen zu wirken.

Der Begriff „Mittelklasse“ ist jedoch in diesem Zusammenhang etwas schwer zu greifen. 550 Euro sind schließlich kein Pappenstiel, auch wenn die Smartphones in diesem Preissegment als „erschwinglicher“ gelten. Vergleicht man sie mit den Top-Modellen, die mittlerweile rund 1000 Euro und mehr kosten, befindet man sich beim V40 zwar preislich unterhalb der Oberklasse, aber der Eindruck von Luxus schwingt trotzdem mit. Die Frage lautet schließlich auch: Ist ein Gerät für diese Summe wirklich „Mittelklasse“ oder nur günstiger als die luxuriösen Top-Modelle?

Das Display des Geräts überzeugt auf ganzer Linie. Im nur 7,58mm schmalen Gehäuse steckt ein 1,5k AMOLED-Display, was das Genießen und Bearbeiten von Fotos und Videos beflügelt. Mit hoher Auflösung und strahlenden Farben bleibt der Bildschirm auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Damit das Gerät auch lange hält, verwendet vivo einen 5.250 mAh- Akku mit der neuen Negative Electrode Graphite Reconstruction Technology, was mehr Leistung, eine erweiterte Lebensdauer und 80W-Ladungen ermöglicht.

Technisch bringt das V40 alles mit, was man von einem modernen Smartphone erwartet und positioniert sich als Allrounder in der Mittelklasse. Es ist mit einem leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3-Prozessors und 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, was für eine reibungslose und schnelle Bedienung sorgt. Wer noch mehr Power braucht, kann sein Smartphone mit zusätzlichen 12 GB Ram erweitern, willkommen Oberklasse. Apps starten zügig, Multitasking gelingt mühelos, und auch bei intensiveren Anwendungen kommt das V40 kaum ins Schwitzen.

Die Kamera des vivo V40

Besonders hervorzuheben ist das Kamera-Setup, das in Zusammenarbeit mit Zeiss entwickelt wurde. Auf der Rückseite gibt es eine 50-MP-Zeiss OIS-Hauptkamera und eine 50-MP-Zeiss Ultra-Weitwinkelkamera. Dank künstlicher Intelligenz gelingen beeindruckende Aufnahmen – und das sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Besonders spannend ist die Porträt-Funktion, die dank eines integrierten Aura-Light-Ringlichts für perfekte Ausleuchtung sorgt. Das Licht setzt Gesichter und Objekte optimal in Szene und sorgt so für professionelle Ergebnisse. Beim Showcase in München hat mich das nicht restlos überzeugt. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass die Fotos ohne Aura-Light schönere Farben hatten und nicht so überblendet wirkten. Das kann natürlich auch am Screen und der Beleuchtung im Raum gelegen haben. Im Test selbst, angesehen am V40 wirkten die Farben dann nämlich viel natürlicher.

Für Porträtaufnahmen bietet das V40 zudem die tollen Zeiss-Funktionen wie Zeiss Style Porträt, Zeiss Biotar Style Bokeh und Zeiss Multifocal Porträt, die die jeweils passende Porträtbrennweite von 24mm, 35mm und 50mm automatisch wählen. Diese Funktionen machen es auch Laien leicht, die perfekte Einstellung für unterschiedliche Situationen zu finden. Der Nutzer kann sich also voll und ganz auf das Motiv konzentrieren, während die Technik im Hintergrund die richtige Aufnahmeoption übernimmt.

Alternativ einfach die verschiedenen Tools ausprobieren und die passende Einstellung auswählen. Überhaupt lädt das V40 zum Experimentieren ein. Die Kamera hat so viele Funktionen, dass das am Anfang ein bisschen überfordert. Nach rund einer Stunde tüftlen, hat man den Dreh aber raus. Für Selfie-Freunde sorgt vivo natürlich auch und verbaut eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera an der Vorderseite, mit der auch ganze Freundesgruppen gut dargestellt werden. Das V40 macht dazu mehrere Fotos und die KI bastelt das beste Bild zusammen.

Software und Extras

Auf der Basis Android läuft das hauseigene Funtouch OS, was für eine runde User-Experience sorgt und die Vorzüge des Google-Ökosystems mit sich bringt. Dazu gehören praktische Features wie Google Lens, mit dem sich Produkte erkennen und direkt online kaufen lassen. Auch die Integration anderer Google-Dienste macht das V40 zu einem flexiblen Alltagsbegleiter, der nicht nur in puncto Kommunikation, sondern auch bei der Organisation des täglichen Lebens Unterstützung bietet. Zudem gibt es eine IP68 Zertifizierung. Das Smartphone verträgt sogar den Sturz ins Wasser und läuft nach einem Vollbad weiter. Laut vivo soll es bis zu 30min in bis zu 1,5m Tiefe aushalten. Bis an seine Grenzen haben wir es nicht getestet, beim Showcase zur EM-Eröffnung in München durften wir es aber zumindest in einen mit Wasser gefüllten Würfel tauchen.