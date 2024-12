Avowed wird ein waschechtes Rollenspiel, lässt euch freie Hand

Das nächste First-Person-Rollenspiel von Obsidian Entertainment namens Avowed erscheint im kommenden Februar.

Avowed macht alles richtig

Der Umweltregions-Designer Berto Ritger erklärt, wie das Spiel mit Quests umgeht. Avowed ist kein wirkliches Open-World-Spiel, aber seine weiten und erforschbaren Bereiche und auch die Vielzahl an Enden bedeuten, dass ihr manchmal Schlüsselgegenstände nicht in der richtigen Reihenfolge findet oder auf ungewöhnliche Weise über eine Quest stolpert, und Obsidian unterstützt all diese Möglichkeiten. “Ich denke, fast jede, wenn nicht jede Quest im Spiel hat mehr als eine Möglichkeit, es zu starten”, erklärte Ritger. „Ihr könnt die Dinge tun, wie ihr wollt – der Reihe nach, umgekehrt oder völlig durcheinander. Tötet Charaktere, oder gebt Gegenstände nicht ab – alles ist erlaubt. Wir können in einen Kerker oder umgekehrt kommen, aus einer anderen Richtung als wir es normalerweise tun würden. Und wir möchten, dass ihr in der Lage seid, dies zu tun, nur basierend darauf, wie ihr euch durch die Welt bewegt.“

Das steht im Einklang mit Ritgers früheren Kommentaren darüber, dass der “Kern von Rollenspielen, der sie zu etwas Besonderem macht, verpassbare Inhalte sind“, da dies euer Erlebnis “so viel persönlicher macht, wie man das Spiel spielt”. Sowohl der verpassbare Inhalt als auch die Tatsache, dass wir Quests auf unerwartete Weise starten können, deuten auf ein waschechtes Rollenspiel hin. Die Entwickler vertrauen darauf, dass ihr klug seid, und das Game tut sein Möglichstes, damit ihr euch klug fühlen könnt. Jedenfalls wird jedes Spielen belohnt: “Wir wollen einfach ständig das Gefühl der Erkundung, des Fernwehs und des fröhlichen Wanderns fördern”, fuhr Ritger fort. Das klingt doch schon mal nach einem starken Game – freut ihr euch schon auf Avowed?