Warten auf Avowed: Obsidian-RPG erscheint wohl erst 2025

Avowed, das mit Spannung erwartete RPG von Obsidian Entertainment, wird laut einem neuen Bericht nun Anfang 2025 veröffentlicht.

Warten auf Avowed

Diese Verzögerung zielt darauf ab, eine überfüllte Ferienzeit zu vermeiden, die andere große Titel wie STALKER 2, Call of Duty: Black Ops 6 und Indiana Jones and the Great Circle umfasst. Tom Warren von The Verge berichtete über diese inoffizielle Ankündigung. Er stellte fest, dass Microsoft und Obsidian Avowed verschieben, um den anderen großen Veröffentlichungen aus dem Weg zu gehen. Laut dem Team soll das Spiel ein sehr gutes sein, allerdings will man es auch außerhalb einer ohnehin schon prall gefüllten Veröffentlichungszeit platzieren. Bei dieser Verschiebung geht es also mehr um strategisches Timing als um Entwicklungsfragen, da Microsoft möchte, dass jedes Spiel Raum zum Strahlen hat, anstatt um Aufmerksamkeit zu konkurrieren.

Microsoft hat bestätigt, dass wir später mehr von Avowed auf der gamescom 2024 sehen werden, zusammen mit anderen Titeln wie Indiana Jones und dem Great Circle und Starfields kommendem DLC, Shattered Space. Zusätzlich hat Microsoft später in diesem Jahr mehrere andere große Versionen geplant, darunter Call of Duty: Black Ops 6, Microsoft Flight Simulator 2024 und Indiana Jones and the Great Circle. Diese Verzögerung wird dazu beitragen, die Startdaten zu verteilen und jedem Spiel eine bessere Chance auf Erfolg zu geben. Was haltet ihr davon, ist das ein cleverer Schachzug? Ich finde schon, schließlich haben Spieler*innen nicht unbegrenzt Zeit und Geld zur Verfügung. Mal sehen, ob das alles so aufgeht!