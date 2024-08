Avowed bietet eine ganze Menge möglicher Enden an

Avowed hat laut dem Entwicklerstudio Obsidian eine zweistellige Zahl an Enden. Wird es so wie bei Neverwinter Nights 2?

Mehr zu Avowed

In einem Interview mit IGN sagte Regisseurin Carrie Patel, als sie nach der Anzahl der potenziellen Enden für das kommende Xbox-RPG gefragt wurde: “Das ist sehr schwer zu sagen”. Sie fügte hinzu: “Ich kann Ihnen unsere Endfoliennummer in zweistelligen Zahlen sagen, Sie können mit vielen verschiedenen Kombinationen von ihnen enden”. Diese Abschlussfolien beziehen sich wahrscheinlich auf die Standbilder nach dem Spiel mit einem Kontext, der uns erzählt, was mit ihnen und den Charakteren, die sie auf ihrer Reise getroffen haben, passiert ist, eine gängige Abschlusstechnik für RPGs, bei der es unerschwinglich teuer wäre, mehrere Permutationen eines Endes zu animieren.

“Ihr Ende ist wirklich die Summe Ihrer Entscheidungen im gesamten Spiel”, fügte Patel später hinzu. Ursprünglich für später in diesem Jahr geplant, wird Avowed nun im Jahr 2025 veröffentlicht. Xbox hatte eine Veröffentlichung für das Spiel im Jahr 2024 geplant, aber das geht sich einfach zeitlich nicht so recht aus. Eine Nachricht, die vom offiziellen Xbox-Konto auf X gepostet wurde, hat bestätigt, dass das Spiel jetzt am 18. Februar 2025 veröffentlicht wird. Avowed wurde im Juli 2020 als First-Person-Fantasy-Action-RPG angekündigt, das in der Welt von Eora spielt und ursprünglich in Obsidians Pillars of Eternity-Serie eingeführt wurde. Patel sagt, dass das Spiel in der Länge ähnlich sein wird wie Obsidians vorheriges Spiel The Outer Worlds.