Ausblick auf die Top 5 Indie Games 2024: Behaltet diese Perlen im Auge!

Nachdem wir in der ersten Hälfte dieses Jahres schon Indie Game Hits wie Hades 2 oder Manor Lords bekommen haben, erwarten uns noch weitere aufregende Indie Games 2024. Von actiongeladenen Abenteuern bis hin zu charmanten Kapiteln – es gibt viel, worauf man sich freuen kann. Hier ist ein Überblick über einige der vielversprechendsten kommenden Indie Perlen.

Sword of the Sea … ist ein meditatives Abenteuer, das von Giant Squid entwickelt wird, dem Studio hinter dem preisgekrönten Spiel “Abzû“. Das Spiel entführt uns in eine verlassene und wunderschöne Welt, in der wir auf einem schwebenden Schwert durch die Dünen gleiten. Viel ist noch nicht bekannt aber wahrscheinlich erwartet uns wieder eine einzigartige Mischung aus Erkundung und Rätseln. Die beeindruckende visuelle Gestaltung und die stimmungsvolle Musik tragen zu einem immersiven Spielerlebnis bei. Sword of the Sea hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum und vermutlich wird es beim nächsten PlayStation Showcase dabei sein.

Little Devil Inside … das ambitionierte Survival-Abenteuer von Neostream Interactive ist nun schon bald zehn Jahren in Entwicklung. Über die Jahre haben wir oft über das vielversprechende Gameplay und die wundervolle Gestaltung berichtet. Das Spiel wurde ursprünglich über Kickstarter finanziert und führt uns in eine skurril, und gefährliche Welt voller seltsamer Kreaturen und aufregender Abenteuer. Im Mittelpunkt steht ein Forscher, der in einem viktorianischen Setting verschiedene Missionen übernimmt, um übernatürliche Phänomene zu untersuchen. Der Titel zeichnet sich durch seinen einzigartigen Grafikstil und seinen eigenwilligen Humor aus. Neue Infos zu Little Devil Inside werden ebenfalls zur nächsten PlayStation Präsentation erwartet.

Revenant Hill … ist das neue Projekt von The Glory Society, dem Studio, das aus ehemaligen Entwicklern von Night in the Woods besteht. Wir schrieben das Jahr 1920 und folgen der Geschichte einer Katze namens “Twigs”, die in einer von Geistern und mystischen Kreaturen bewohnten Welt überleben muss. Der Titel kombiniert Elemente von Erkundung, Storytelling und Ressourcenmanagement mit dem bekannten, charmanten Kinderbuch-Art-Style von Night in the Woods. Noch steht kein Veröffentlichungsdatum fest, aber das Spiel wird aufgrund des Erbes seines Entwicklerteams mit großem Interesse erwartet.

The Plucky Squire … das charmante Action-Adventure-Spiel, von All Possible Futures entwickelt wird, lässt uns die verschiedenen Dimensionen einer Kindergeschichte eintauchen. Wir folgen dem tapferen Jot und seinen Freunden, die in einem Kinderbuch leben, aber entdecken, dass es außerhalb ihrer Seiten eine viel größere Welt gibt. Das Spiel wechselt zwischen 2D- und 3D-Perspektiven und bietet kreative Rätsel und Kämpfe. Der innovative Wechsel der Dimensionen und das fantasievolle Design machen The Plucky Squire zu einem spannenden Titel.

Hollow Knight: Silksong … die überaus heiß erwartete Fortsetzung des Indie-Hits Hollow Knight, von Team Cherry, lässt weiter auf sich warten. Nach den E3 Gameplay-Videos und einem Artikel im Edge Magazin kann das Käfer-Abenteuer jeden Moment erscheinen. Im Mittelpunkt steht Hornet, die flinke Käfer-Gegnerin aus dem ersten Spiel, die eine neue, unerforschte Welt namens Pharloom erkundet. Das Spiel bietet die gleiche präzise Steuerung und das herausfordernde Gameplay wie sein Vorgänger und ergänzt das Ganze durch neue Fähigkeiten, Gegner und eine neue Umgebung. Fans warten gespannt auf ein Realese-Termin zu Hollow Knight: Silksong.