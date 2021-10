Little Devil Inside Gameplay Trailer veröffentlicht

In der gestrigen PlayStation State of Play wurde ein neuer Gameplay Trailer zu Little Devil Inside gezeigt. Im Video bekommen wir einen genauerer Eindruck der Weltkarte und wie sie bereist werden kann. Um Missionen zu starten stehen uns Reisemöglichkeiten wie Auto, Pferd und Zug zur Auswahl. Während der Reise passieren überraschende Ereignisse die wir mit verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten bewältigen können. Protagonist Billy ist ein Überlebenskünstler, sollten Monsterjagden schief laufen müsst ihr nicht gleich das Handtuch werfen. Inventar-Management sowie Crafting und Kochen sind essentiell wichtig um in gefährlichen Situationen zu überleben. Mal sehen was da auf uns zukommen wird…