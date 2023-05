Indie-Entwickler Giant Squid stellt neues Projekt Sword of the Sea vor

Giant Squid, das Entwicklerstudio von Journey, Abzu und The Pathless, stellt das neueste Projekt, Sword of the Sea, beim PlayStation Showcase vor. Sword of the Sea spielt in einem verlassenen Reich in dem ihr über wüsten Landschaften surft und vergessene Ozeane entdeckt. Mit dem Hoversword bewegt man sich in einer Kombination aus Snowboard und Skateboard fort. Mit dem richtigen Schwung kann man große Geschwindigkeiten erreichen und hoch in die Lüfte steigen, während man die skateparkähnlichen Ruinen erkundet. Sword of the Sea kombiniert die Geschwindigkeit und den Flow von Skating-Spielen mit einer emotionalen und beruhigenden Stimmung, wie wir es von von Journey und Abzu kennen. Es wartet ein meditatives, berauschendes und introspektives Indie-Spiel auf uns.