Aura Carver Test: Schöne Erinnerungen mit Aura Frames neu erleben

Ob Enkelkinder, entfernte Verwandte, alte Freundschaften oder einfach nur Sehenswürdigkeiten: Der Aura Carver bringt sie alle wieder zum Leben!

Über den Aura Carver

Wir berichteten bereits über die Vorzüge dieses digitalen Bilderrahmens. Denn ihr könnt ihn entweder für euch selbst verwenden oder ganz uneigennützig an jemanden verschenken. Der Clou daran? Da der Aura Carver, wie auf der offiziellen Website beschrieben, mit eurem heimischen WLAN verbunden ist, könnt ihr den cleveren Bilderrahmen jederzeit mit neuen Medien, die wir ja alle auf unseren Smartphones anhäufen, befüllen. Die wichtigsten Eckdaten laut dem Hersteller sind:

10,1“ Querformat mit einem 1280 x 800 HD-Display

Kostenlose Aura-App zur unkomplizierten Befüllung mit Fotos und Videos

Zeigt zueinander passende Porträts automatisch nebeneinander an

Touch-Leiste für Fotowechsel und andere Steuerungen

Kann im Voraus mit Fotos befüllt werden, wenn ihr das Gerät verschenkt

Der erste Eindruck

Das Auspacken des Aura Carver gestaltet sich als wenig überraschend, denn nach dem Heben des Schachteldeckels liegt schon der Bilderrahmen da – bereit für seinen Einsatz. Ein ausreichend langes gewebtes Netzteil ist ebenso mit von der Partie, mit drei verschiedenen Steckern, perfekt für den internationalen Gebrauch! Danach gilt es nur noch, das Gerät entsprechend an den Strom zu bringen und dann kurz zu warten, bis sich der digitale Bilderrahmen hochgefahren hat. Danach seid ihr dann schon im Tun: Alle Einstellungen lassen sich ganz einfach auf dem Weg anpassen, der euch am genehmsten ist.

Zum Gerät selbst noch: Unser Testgerät kam in der Farbe Gravel zu uns und ist nur zu zwei Dritteln ein herkömmlicher Bilderrahmen. Denn das untere Drittel doppelt klug als Standbein, versteckt darin das Netzteil und natürlich auch die ganze Elektronik, die es dem Aura Carver gestattet, die ganzen komfortablen Features anzubieten. Jedenfalls ist das Gerät eindeutig so gemacht, dass ihr es ausschließlich im Querformat und im Stehen nutzt: Es gibt keine Möglichkeit (und Notwendigkeit), diesen Bilderrahmen an einer Wand aufzuhängen. Das ist voll in Ordnung – und wie sieht es mit der App aus?

Über die Aura-App

Bevor ihr euch mit dem Aura-Produkt (sei es ein Carver-Gerät, ein Mason– oder Mason Luxe-Rahmen) auseinandersetzt, gilt es, ein Konto beim Hersteller anzulegen. Das geht ratzfatz, denn nach Angabe eurer E-Mail-Adresse samt einem Passwort seid ihr schon wieder fast fertig mit der Einrichtung. Die Kopplung des smarten Bilderrahmens ist ähnlich einfach wie das Koppeln eines Bluetooth-Geräts: Schon bevor wir beim entsprechenden Punkt bei der Erstkonfiguration angelangt waren, wusste die App bereits, dass sich das Testgerät in der Nähe befand. Wir mussten nur noch den Code, der am Bildschirm des Bilderrahmens erschien, bestätigen.

Danach dürft ihr dann auch schon loslegen und in eurer Mediathek einfach mal alles antippen, was ihr wollt. Fotos, Videos, sogar Live Photos, Screenshots und sonstige Medien lassen sich unkompliziert binnen weniger Augenblicke auf euren Aura Carver-Rahmen laden. Und dann spielt der Rahmen genau das ab, was ihr von ihm verlangt. Die Möglichkeiten sind dabei recht umfassend: Chronologische oder zufällige Reihenfolge der Bilder, der Intervall, in dem sich die Bilder am Screen ändern (zwischen 15 Sekunden und 24 Stunden), automatische Videowiedergabe, Intelligente Foto-Kombination, Lautstärke, WLAN und der Zeitplan können alle über die Aura-App angepasst werden.

Der Aura Carver im Alltag

Der Zeitplan ist dabei ziemlich cool: Als Bildschirm beleuchtet der Aura Carver natürlich die Umgebung in der Nähe, und deshalb ist standardmäßig eine Automatik aktiviert. Dank ihr passt sich euer Bilderrahmen der Helligkeit des Raums an und wechselt in den Ruhezustand, wenn der Raum dunkel ist. Ansonsten könnt ihr auch eine planmäßige Ein/Aus-Steuerung einstellen, das macht ihn auf Wunsch auch sehr dezent. Habt ihr den cleveren Rahmen erst einmal konfiguriert, müsst ihr in Wahrheit absolut nicht mehr an ihn denken. Viel eher erfreut er dann euch (oder die von euch Beschenkten) mit Zuverlässigkeit und absolut einwandfreier Darstellung. Spitzenklasse ist dabei auch die Unterstützung von Videos und Live Photos, die auf Wunsch automatisch abgespielt werden.

Keine Sorge, sie werden in der Diashow lautlos wiedergegeben, doch wenn man die Berührungsleiste des Geräts berührt, kann man den Ton einschalten. Gerade ein Mix aus Standbildern, diesen Bewegtbildern und auch vollen Videos mit bis zu 30 Sekunden Länge machen Erinnerungen und schöne Momente enorm greifbar. Der Aura Carver kann mit einer Vielzahl an Formaten umgehen, und ihr habt im Querformat ohnehin gar kein Thema. Hochformatige Fotos und Videos (wie vom Smartphone üblich) können dank dem Kluge Kombination-Feature nebeneinander angezeigt werden, und wenn ihr dieses ausschaltet, werden sämtliche Medien stets einzeln angezeigt. Auf Wunsch mit schwarzer Umrandung oder einem coolen, passenden Farbeffekt!

Besonderes am Produkt

Hier ist gleich eingangs etwas zu erwähnen, was ich mir dachte: Wie sieht es hier mit Limits aus? Aura zeigt gleich auf seiner offiziellen Webseite, dass es nur wenig von Begrenzungen hält. Im Klartext heißt dies, dass ihr unbegrenzter, kostenlosen Speicherplatz genießen dürft. Der Carver kann somit auch problemlos mit Zehntausenden eurer Fotos befüllt werden, die Cloud macht es möglich! Diese Lösung bietet natürlich mannigfaltigsten Foto- und Wiedergabesupport und eine nahezu unvergleichliche Konvenienz. Denn das Hochladen von neuen Fotos macht ihr, so wie ihr es wollt – über die App, per E-Mail oder einen Internetbrowser.

Sehr cool ist es zudem, dass ihr nicht die Einzigen seid, die dieses Gerät befüllen oder verwalten müssen. Denn die App macht es ganz einfach, andere Leute für das Bearbeiten einzuladen. Alles, was ihr dazu benötigt, ist eine E-Mail-Adresse der betroffenen Person, und sie bekommen dann auf diesem Wege die Instruktionen sowie den Download-Link zur entsprechenden App. So könnt ihr dann eine geteilte Mediathek miteinander erstellen, Medien hinzufügen, Fotos und mehr ansehen und weitere Einladungen versenden. Ein eigener Aktivitäts-Reiter präsentiert euch auch übersichtlich, wer was hochgeladen hat inklusive Herzchen (die sich auch vom Rahmen senden lassen) und Kommentare.

Aura Carver: Die Technik

Kommen wir noch zum Datenblatt des Geräts. Der Aura Carver misst 27 x 19 x 5,5 cm und beherbergt einen 10,1 Zoll großen LCD-Bildschirm mit 1280 x 800 Pixel im 16:10-Format. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass der intelligente Bilderrahmen nur im Querformat stehen kann. Das macht aber für die Verwendung mit Medien kaum einen Unterschied: Zwei hochformatige Bilder werden, wenn passend, dank Intelligenter Foto-Kombination nebeneinander angezeigt. Dies kann auch umgestellt werden, dann werden die Fotos nur einzeln angezeigt, wahlweise mit coolem Farbeffekt oder mit schwarzem Rand. Das ist aber noch nicht alles, denn ebenso erwähnenswert finde ich die sehr starke Politik des Herstellers.

Denn er bietet eine sogenannte 120-tägige Glücksgarantie an – in diesem Zeitrahmen könnt ihr jeden Rahmen ganz ohne Risiko ausprobieren. Was den Speicherplatz betrifft, so müsst ihr euch ebenfalls keine Sorgen machen: Aura verspricht die kostenlose Speicherung all eurer Fotos und Videos ganz ohne Grenzen. Es soll keine Hosting-Gebühren zu keinem Zeitpunkt geben. Das ist eine enorme Erleichterung, denn so müsst ihr euch niemals um eine eventuelle Grenze Gedanken machen, und zudem lädt es euch dazu ein, den Rahmen mit Videos zu befüllen. Sie sind für Erinnerungen noch geeigneter und transformieren den Effekt eines solchen Bilderrahmens enorm!

Aura +30 am Black Friday 2024

Wie jedes Jahr zahlt sich auch heuer der Black Friday möglicherweise richtig aus. Falls ihr noch auf der Suche nach Last-Minute-Geschenktipps seid, könnten die Deals von Aura genau das Richtige sein, um die Feiertage mit diesen digitalen Bilderrahmen noch persönlicher zu gestalten. Aura bietet auf seiner Website vom 15. November bis einschließlich 3. Dezember 2024 folgende Specials an:

Aura Carver um 139,- statt 159,- Euro

um 139,- statt 159,- Euro Aura Mason um 169,- statt 199,- Euro

um 169,- statt 199,- Euro Aura Mason Luxe um 239,- statt 259,- Euro

Alle WLAN-verbundenen Bilderrahmen sind wunderbar dafür geeignet, wertvolle Erinnerungen in digitaler Form zu verewigen und gleichzeitig als stilvolles Accessoire in jedem Zuhause zu glänzen. Durch die unkomplizierte Bedienung, die tolle Vielseitigkeit und die äußerst hohe Zuverlässigkeit ist so ein Aura-Bilderrahmen das perfekte Geschenk, um die schönsten Momente mit Familie und Freund:innen zu teilen.