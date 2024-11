Digitale Bilderrahmen von Aura von 15.11.-3.12. mit Rabatten erhältlich

Falls ihr auf der Suche nach Geschenktipps seid, könnten die Deals von Aura genau das Richtige sein, um die Feiertage mit den preisgekrönten digitalen Bilderrahmen noch persönlicher zu gestalten.

Aura bietet auf auraframes.com vom 15. November bis zum 3. Dezember 2024 (23:59 Uhr) folgende Specials an:

Aura Carver : € 139,00 (statt € 159,00)

: € 139,00 (statt € 159,00) Aura Mason : € 169,00 (statt € 199,00)

: € 169,00 (statt € 199,00) Aura Mason Luxe: € 239,00 (statt € 259,00)

Die WLAN-verbundenen Bilderrahmen sind dafür bekannt, wertvolle Erinnerungen in digitaler Form zu verewigen und gleichzeitig als stilvolles Accessoire in jedem Zuhause zu glänzen. Fotos und Videos lassen sich mühelos direkt vom Smartphone an den Rahmen senden – das perfekte Geschenk, um die schönsten Momente mit Familie und Freund:innen zu teilen.