Digitaler Bilderrahmen von Aura: Erinnerungen modern bewahren

Mit den digitalen Bilderrahmen von Aura wird das Andenken und Erinnern zu einem interaktiven und emotionalen Erlebnis.

Durch Erinnerungen verbunden: Allerheiligen ist die Zeit des stillen Gedenkens an die Menschen, die uns bereits verlassen haben. In unserer digital vernetzten Welt gibt es eine besonders einfache Möglichkeit, diese wertvollen Erinnerungen zu bewahren und gemeinsam zu teilen: Mit den digitalen Bilderrahmen von Aura gibt es nun eine innovative und berührende Möglichkeit, Erinnerungen lebendig zu halten und mit anderen zu teilen. Die Aura Frames bieten eine digitale Plattform, um gemeinsam die schönsten Momente des Lebens zu feiern und an jene zu erinnern, die nicht mehr unter uns weilen.

Aura schafft eine emotionale Verbindung, die über physische Distanzen hinweggeht. Gerade zu Allerheiligen, wenn das Gedenken im Vordergrund steht, bietet der digitale Rahmen eine moderne und doch intime Möglichkeit, mit Familie und Freunden auf der ganzen Welt die Erinnerungen an geliebte Menschen zu teilen. Jeder Aura-Rahmen wird zum Zentrum des Gedenkens im eigenen Zuhause, wo die schönsten Momente des Lebens verewigt werden. So lassen sich die unterschiedlichsten Momente des Lebens immer im Blick behalten – das ist modern und sorgt für Eindrücke.

Zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Aura eröffnet eine neue Form des Gedenkens, bei der Erinnerungen nicht verblassen, sondern jederzeit präsent bleiben. Familienmitglieder und Freunde können durch die intuitive Aura-App von überall Fotos und Videos hochladen und auf den digitalen Rahmen anzeigen lassen. Diese Funktion ermöglicht es, auch an Allerheiligen im Geiste verbunden zu bleiben, selbst wenn man räumlich getrennt ist. Dank der kostenlosen, unbegrenzten Cloud-Speicherung und WLAN-Unterstützung lassen sich Fotos in Sekunden hochladen, wodurch der Bilderrahmen zu einem lebendigen Erinnerungsstück wird.

Für Schwarz-Weiß-Fotos bietet Aura ein weiteres, spannendes Feature: den Colorizer. Mit dieser Funktion können alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen koloriert und in ihrer ursprünglichen Lebendigkeit wiedererweckt werden. Aura bietet außerdem einen In-App-Scanner, mit dem gedruckte Fotos einfach digitalisiert und auf dem Rahmen angezeigt werden können. Diese beiden Funktionen machen den Aura Frame zu einem kraftvollen Werkzeug, um auch ältere Generationen und ihre Erinnerungen in die heutige Zeit zu holen und für zukünftige Generationen zu bewahren.

Features und Verfügbarkeit

Wer einen digitalen Aura-Rahmen verschenken möchte, kann diesen bereits vorab mit Bildern und Videos bespielen, damit sie erscheinen, sobald der Empfänger den Rahmen öffnet und aufstellt. Alle Aura-Rahmen werden ohne zusätzliche Kosten in einer hochwertigen Geschenkbox geliefert. Besonders zu Allerheiligen, aber auch sonst ist dies eine liebevolle Geste, um gemeinsam Erinnerungen zu schaffen und zu teilen. Der Aura Carver bietet ein 10,1-Zoll-HD-Display für gestochen scharfe Bilder und ist in den Farben Gravel und Sea Salt zu einer UVP von 159,- Euro erhältlich. Der Aura Carver Mat verfügt über ein 10,1-Zoll-HD-Display mit mattem Design in Gravel und White Quartz und ist zu einer UVP von 199,- Euro erhältlich.