Augenschmaus Black Myth: Wukong – zwei neue Trailer veröffentlicht

Wir sehen auch, wie Game Science Studio die Formel von From Software’s Souls-Spielen auf ein paar interessante Arten honoriert, aber seht am besten selbst! Es gibt auch noch einen Story-Trailer zum Spiel, der einen frischen Blick auf Wukongs Reise in die vom Westen inspirierte Umgebung wirft. Es ist schwer zu sagen, wie die Szene, die wir sehen, schlussendlich in die Geschichte passen wird. Jedenfalls wird es spannend zu sehen, welche Story das Studio erzählen will – offensichtlich hat es aber ein Talent für Animation! Leider endet keiner der Trailer mit einem Veröffentlichungsdatum für das Spiel. Im Jahr 2020 sagte Game Science Studio, es hoffe, Black Myth: Wukong bis 2023 auf PC und Konsolen zu bringen. Das ist also noch immer machbar, bleiben wir also gespannt!