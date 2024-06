ASTRO BOT für PS5 angekündigt, kommt am 6. September 2024

Ihr habt Astro’s Playroom geliebt und euch gewünscht, es sei ein vollwertiges Game? Ihr habt Glück, denn ASTRO BOT für PS5 wird – wie wir berichteten – genau das!

Über ASTRO BOT

In diesem brandneuen Spiel erkunden wir sechs ganze Galaxien und über 80 Levels auf der Suche nach Astros verstreuter Crew. Klammert euch an euren Dual Speeder und landet auf jedem einzigartigen Planeten mit unterschiedlichster Flora und Fauna. Das reicht von üppigen Wäldern, Sandstränden, heißen Vulkanen bis hin zu überraschenderen Orten wie einer riesigen Sanduhr oder dem Baldachin eines singenden Baumes! Um Hilfe bei seiner Mission zu erhalten, kann Astro über 15 neue Fähigkeiten einsetzen, die einzigartige Spielstile bieten. Wie wir es von einem Astro-Spiel erwarten würden, nutzen diese den DualSense-Controller, sein haptisches Feedback und seine adaptiven Auslöser voll aus, damit wir jeden kleinen Schritt auf der Reise spüren können. Unter den vielen neuen Kräften gibt es jede Menge Möglichkeiten wie einen Riesenschwamm, High-Tech-Handschuhe und mehr.

In Kombination mit verbesserten Astro-Steuerungen bringen diese neuen Kräfte das Astro-Plattform-Erlebnis auf neue Höhen und bleiben gleichzeitig für alle zugänglich. Es gibt auch eine höhere Anzahl der Bösewichte mit über 70 neuen Typen, darunter massive Bosse am Ende jeder Galaxie. Im Trailer sehen wir etwa die tödliche Kobrakönigin Lady Venomara, die in ihrer goldenen Höhle auf uns wartet. Dieses Spiel scheint wirklich ein Liebesbrief zu allem zu sein, was Sony in den letzten 25 Jahren gebaut hat, und die Kombination mit dem fantastischen Plattform-Level-Design von Team Asobi sollte zu einer wirklich besonderen Erfahrung führen. Allzu lange dauert das Warten nicht mehr, denn ASTRO BOT startet wie bereits vermutet am 6. September exklusiv für PS5. Hier noch der Trailer für euch!