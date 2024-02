Sony sagt: PS5 kommt in die zweite Lebenshälfte, keine großen Spiele mehr 2024, aber Astro Bot?

Sony könnte planen, in diesem Jahr ein neues Astro Bot-Spiel zu veröffentlichen, wurde behauptet. Überhaupt wurde viel gesagt!

Was hat Sony vor?

Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass es keine Pläne hat, neue Einträge in großen Franchises wie God of War oder Spider-Man während seines nächsten Geschäftsjahres zu veröffentlichen, das im April beginnt und im März 2025 endet. Laut Giant Bomb-Reporter Jeff Grubb plant Sony jedoch möglicherweise, unangekündigte Spiele von anderen etablierten, wenn auch weniger hochkarätigen IPs zu veröffentlichen. “Wir wissen bereits, dass Rise of the Ronin kommt, wir wissen, dass Concord, eines der Live-Service-Spiele, in diesem Jahr herauskommen soll. Das ist das Zeug, das sicher geplant ist”, sagte er. Gut, God of War und Spider-Man sind die größten Franchises von Sony, aber es gibt ja auch noch andere Serien, die nicht zu verachten sind.

Grubb fügte hinzu, dass aber Team Asobi wohl an einem neuen Astro Bot-Spiel arbeiten soll. Auch, wenn es nicht die Mega-Serie ist, so kennen alle PS5-Besitzer:innen grundsätzlich das Franchise. Denn der letzte Eintrag in der Astro-Serie war Astro’s Playroom, ein 3D-Plattformer aus dem Jahre 2020, der auf jeder PS5-Konsole vorinstalliert ist. Obwohl es für sich besehen ein wirklich gutes Spiel ist, diente der Nachfolger des PlayStation VR-Spiels Astro Bot: Rescue Mission aus dem Jahr 2018 rein als kostenlose Tech-Demo für den DualSense-Controller von PS5. Eine Stellenausschreibung aus dem Jahr 2021 deutete darauf hin, dass das in Tokio ansässige Studio an einem neuen 3D-Actionspiel arbeitete, und 2022 sagte das Unternehmen, dass sein nächster Titel der “größte bisher” sein würde. Vielleicht sehen wir ihn ja dieses Jahr!