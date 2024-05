Kommt demnächst ein neues Astro Bot für PS5? Insider sagt Ja

Ein neues Astro Bot-Spiel für PlayStation 5 könnte innerhalb von Wochen angekündigt werden, so wird es nicht zum ersten Mal behauptet.

Mehr zum neuen Astro Bot

Das ist laut dem produktiven Spielleaker Billlbil-Kun, der auf Deallabs schreibt, dass er gehört habe, dass der Titel einfach Astro Bot genannt und innerhalb der nächsten zwei Wochen angekündigt werden könnte. “Neben anderen Informationen, die wir erhalten haben, scheint es, dass ein Teil des Spiels in einer Umgebung im Herzen einer Wüste spielbar sein wird”, so die Info. “Einer der neuen Charaktere in diesem Spiel wäre ein Wüstenfuchs in Form eines Roboters, der einige Ähnlichkeiten mit Astro teilt”. Laut Billbil-Kun wird das Spiel für PlayStation 5 veröffentlicht, im Gegensatz zu PlayStation VR wie dem vorherigen vollständigen Eintrag. Der letzte Eintrag in der Astro-Serie war 2020’s Astro’s Playroom, ein 3D-Plattformer, der auf jeder PS5-Konsole vorinstalliert ist.

Obwohl es ein angesehenes Spiel für sich ist, diente der Nachfolger des PlayStation VR-Spiels Astro Bot: Rescue Mission aus dem Jahr 2018 auch als kostenlose Tech-Demo für den DualSense-Controller von PS5. Der Astro-Entwickler Team Asobi wurde 2021 in ein eigenes eigenständiges Studio ausgegliedert, nachdem die Muttergesellschaft Sony Interactive Entertainment Japan Studio, die historische PlayStation-Gruppe, zu der sie zuvor gehörte, aufgelöst hatte. Eine Stellenausschreibung im selben Jahr deutete darauf hin, dass das in Tokio ansässige Studio an einem neuen 3D-Actionspiel arbeitete, und 2022 sagte das Unternehmen, dass sein nächster Titel der “größte bisher” sein würde.