Assassin´s Creed Shadows – Deep Dive ins feudale Japan

Auf der einen Seite haben wir Naoe, die in der Bergregion Iga aufgewachsen ist und schon früh von ihrem Vater, Fujibayashi Nagato, in den Künsten der Shinobi unterrichtet wurde. Nachdem ihre Heimat zerstört wird, lodert in ihr ein tiefbrennender Wunsch nach Rache. Yasuke auf der anderen Seite, war der einzige Überlebende eines portugiesischen Sklavenschiffs. Als einer der ersten Afrikaner in Japan waren die Menschen von seinem Hautton und seiner Statur fasziniert. Ganz besonders Daimyō (Feudalherr) Oda Nobunaga, der ihn aufnahm und als Samurai ausbilden ließ. Sodass Yasuke anschließend als einer seiner Feldherren die streitenden Reiche der späten Sengoku-Zeit bezwingen kann. Beim Angriff auf Naoes Heimat begegnen sich die Hauptcharaktere das erste Mal – es bleibt spannend, wie das Duo sein gemeinsames Schicksal entdecken wird, während eine neue Ära für ganz Japan eingeläutet wird.

In Assassin´s Creed Shadows reisen wir ins feudale Japan des 16. Jahrhunderts, genauer gesagt ins Jahr 1579, zur Azuchi-Momoyama-Zeit. In dieser unruhigen Ära wird das Land durch allerlei neue Einflüsse aufgewirbelt. Verschiedene Clans kämpfen brutal um die Herrschaft, und zeitgleich erreichen ausländische Schiffe die Häfen. In dieser Epoche tauchen wir in die Geschichte zweier Protagonisten ein, die sehr unterschiedliche Kriegertraditionen der damaligen Zeit repräsentieren: eine agile, flinke Shinobi und ein brachialer, nobler Samurai.

Jede Waffenart hat eigene Fähigkeiten welche durch benutzten jener Waffe freigeschalten werden. Je mehr eine Waffe genutzt wird desto ausgereifter sind die Möglichkeiten damit im Kampf. Weitere Waffen wie Nunchaku, Kampffächer und Kama Yari & Naginata (Langwaffen/Speere) kann man ebenfalls erwarten. Und vielleicht schießt man neben Pfeilen auch wieder Bleikugeln durch die Gegend. Yasuke soll die im Trailer gezeigten Gewehre nutzen können – hoffentlich bekommt er noch weitere Schusswaffen in die Hände. Der ebenfalls im Trailer gezeigte Einsatz des Kletterhakens, welcher in erster Linie zur Erweiterung des Parkour-Systems dient, um Hindernisse schneller zu überwinden, kann nicht überall und nur von Naoe benutzt werden. Es soll auch vorkommen, dass der Haken seinen Halt verliert, um mehr Dynamik in gewisse Spielsituationen zu bringen. Abzuwarten bleibt, ob der Enterhaken auch im Kampf zum Einsatz kommt, um Feinde heranzuziehen und akrobatisch auszuschalten. Nicht ganz unmöglich scheint auch die Rückkehr des Seil-/Wurfpfeils als Verbrauchsgegenstand, welcher zuletzt von der Kenway-Familie genutzt wurde, um beispielsweise Gegner an Bäumen zu erhängen. Da die japanische Bruderschaft von Xiao Hu, dem Schüler von Shao Jun der Meisterassassinin aus China, gegründet wurde, könnte es gut möglich sein, dass diese chinesische Seil-Waffe (chinesisch: Sheng Biao) auch in Japan genutzt wurde.

Wie der Name schon vermuten lässt, geht es mit „Shadows“ wieder mehr in die Assassinen-Richtung. An Naoes Kleidung verbergen sich verschiedenste Hilfsmittel und Waffen, die beim Herumschleichen helfen: Katana/Daitō (gebogenes Langschwert), Wakizashi/Shōtō (gebogenes Kurzschwert), Shuriken (Wurfsterne), Kunai (Wurfmesser), Rauch- oder Ablenkungsbomben und natürlich eine versteckte Klinge. Diese ist diesmal mit einer optionalen Abwinkelungs-Funktion ausgestattet um epische Attentate auszuführen, wie am Ende des Trailer zu sehen ist (ähnlich wie bei Connor aus Assassin´s Creed III). Naoe soll außerdem mit der versteckten Klinge kämpfen sowie Doppelattentate ausführen können – die eine Assassinenklinge, die sie trägt, wird mit einem Tantō (Kampfmesser) ergänzt. Somit kehren altbekannte und gern gesehene Mechaniken zurück.

Unsere Hauptfiguren nutzen zwei sich ergänzende Techniken, die zwei klassischen Vorgehensweisen von Assassin’s Creed-Spielen: heimliches Schleichen und brutaler Kampf. Ihrer Shinobi-Ausbildung entsprechend nutzt Naoe Waffen wie ein Kusarigama (Sichel mit Kette) für ihren filigran agilen Kampfstil. Der Samurai Yasuke hingegen setzt auf brachial brutale Angriffe mit Waffen wie einem Kanabo (schwere Keule). Jeder Charakter besitzt seinen eigenen Fortschrittspfad, eigene Fähigkeiten, diverse Waffenauswahl und individuelle Werte. Es bleibt uns überlassen, ob wir auf Naoes Stealth-Skills oder Yasukes Kampferprobtheit zurückgreifen. Naoe verfügt über raffinierte Infiltrationsmechaniken, in denen sie Licht, Geräusche, Schatten und ihre Umgebung nutzt, um verborgen zu bleiben. Yasuke hingegen kann größere feindliche Truppen mit brutaler Präzision überwältigen und durch seine mächtige Montur mehr Treffer einstecken. Als Shinobi wird Naoe heimlich in ein Schloss einfallen und verschwinden, bevor irgendjemand etwas mitbekommt. Im Gegensatz dazu bricht Yasuke durch die Eingangstür, stellt sich der Gefahr als ehrenvoller Samurai und macht alles dem Erdboden gleich, was sich ihm in den Weg stellt.

Wechselwirkung

Wir werden das Power-Duo in verschiedensten Szenarien wiederfinden, wenn man frei zwischen ihnen hin und her wechselt. Da sie ein lebendiger Teil der offenen Welt sind, kann es passieren, dass sich Yasuke gerade im Kampf befindet oder Naoe an einem Tempel betet. Vielleicht treffen sich auch beide zufällig beim gleichen Außenposten oder im beliebten Sake-Haus um die Ecke. Missionsstrukturen könnten auf viele Arten ablaufen: Anfangs erledigt man komplett verschiedene Aufgaben mit gegensätzlichen Auswirkungen und verfolgt erst nach einiger Zeit gleiche Ziele. Je nach dem wie schnell man Charakter wechseln kann, wäre ein stetiger Wechsel während einer Mission sehr dynamisch. Beispielsweise: Naoe schleicht in eine Festung und öffnet Yasuke die Tür, damit er die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, sodass Naoe problemlos ein wichtiges Artefakt stibitzen kann. Vereinzelt wird es Aufträge geben, die nur für eine der beiden Figuren bestimmt sind, doch bei den meisten Hauptmissionen und Nebenaufgaben kann man frei entscheiden, mit welchem Charakter man spielen möchte. Beide verhalten sich so verschieden, dass beispielsweise die Infiltration eines Außenpostens komplett anders ablaufen kann. Da hoffe ich auf tiefere Charakterentwicklungen als in der Vergangenheit, mit unterschiedlichen Reaktionen, individuellen Meinungen und verschiedenen Konversationen. Das Potenzial ist enorm und ich wünsche mir ähnliche Situationen wie bei Grand Theft Auto V oder Spider-Man 2.

Bei Nebenmissionen hoffe ich generell auf mehr Qualität, ähnlich wie bei The Witcher 3: Wild Hunt, mit mehr Lebendigkeit und Verschmelzung mit der Welt. Wenn ich einen Ort bereits erkundet, die Wachen dort ausgeschaltet und einen wichtigen Gegenstand gefunden habe und erst danach eine Aufgabe erhalte, die mich an den gleichen Ort zurückschicken würde, wünsche ich mir, dass mir der erneute Weg erspart bleibt und erkannt wird, dass ich das schon durchs freie Erkunden erledigt habe, und wir zum nächsten Punkt mit dem Auftraggeber springen. Oft habe ich schon einen Ort erkundet und mich gefragt, warum es so leblos und leer ist, um später herauszufinden, dass ich noch einmal dorthin muss, weil dank der neuen Quest, erst ab diesem Zeitpunkt Gegner und Gegenstände auftauchen. Das ist faules, undurchdachtes Gameplay und ich erwarte, dass dies nach drei Spielen der Assassin’s Creed Neuausrichtung nun verbessert wurde. Was auch noch Verbesserung bedarf, sind die Puzzles in der offenen Welt. Die epische Kampf-Choreografie aus dem Trailer wurde Gameplay-Szenen nachempfunden. Nachdem man diese Kampffähigkeiten als Schriftrollen in der Welt aufgespürt hat, kann man diese Moves auch im Spiel anwenden. Ich wünsche mir nur ein generell überarbeitetes System, um diese Belohnungen zu erhalten und andere Open-World-Aktivitäten anzugehen, ohne die Nerven wegzuwerfen. Denn in Assassin’s Creed Valhalla hat mir nur eins Spaß gemacht: das Freischalten jedes Aussichtsturms, und selbst das war dank des absolut schlechten Parkour-Systems alles andere als spaßig.