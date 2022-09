Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums wurde eine Roadmap für die Zukunft von Assassin´s Creed Spielen enthüllt. Während des Assassin’s Creed-Showcase wurden neben dem in 2023 erscheinenden Assassin’s Creed Mirage auch Titel enthüllt, welche noch in weit in der Zukunft liegen. Die nächsten beiden Flaggschiffe nennen sich Codename Red und Codename Hexe, und werden Teil von Assassin´s Creed Codename Infinity sein. Ebenso gab es Informationen über ein Smathphone-Spiel Codename Jade.

Die Zukunft der Assassinen

Assassin’s Creed Codename Red ist der nächste Flaggschiff-Titel nach Assassin’s Creed Mirage und die Zukunft des Open-World-RPGs innerhalb von Assassin’s Creed. Ein lang erwartetes Setting für ein Assassin’s Creed-Spiel wird hier zum Schauplatz. Das feudale Japan mit all seinen Shinobi-Fantasien und Ninja-Geschichten sollen die Marke Assassin´s Creed bereichern.

Assassin’s Creed Codename Hexe ist hingegen der nächste große Titel nach Codename Red. Nur wenig Informationen sind bisher durchgesickert, doch anscheinend soll der Titel, wie eben der Name Hexe vermuten lässt, die damaligen Hexenverfolgungen um das 16 Jahrhundert in Deutschland, Österreich und Schweiz verfolgen.

Assassin’s Creed Codename Infinity wird diese Projekte und SpielerInnen durch verschiedene Arten von Erfahrungen miteinander verbinden, einschließlich bereits veröffentlichter Assassin’s Creed Spiele und zukünftiger Veröffentlichungen wie Codename Red und Codename Hexe. Als Teil von Codename Infinity wird der Mehrspielermodus als eigenständiges Erlebnis in die Assassin’s Creed Reihe zurückkehren. Was genau hier auf uns wartet, ein Hub oder eine größere Vision bleibt abzuwarten.

Assassin’s Creed Codename Jade ist ein hochwertiges Assassin´s Creed Abenteuer für mobile Plattformen, das im alten China spielt. Wir können uns hier eigenen Charakter erstellen und die Geschichte der ersten Assassinen in China entdecken. Nach dem Trailer war ich in der Hoffnung, dass wir heir einen vollwertigen Titel der in China spielt bekommen. Doch dies ein kostenloses Smarphone-Spiel mit In-Game Microtransaktionen. Doch vielleicht revolutioniert dieses Spiel ja den Smarthphone-Game-Markt, der Trailer sieht auf jeden Fall ganz nett aus: