Sony hat offiziell den God of War Ragnarök-Port auf PC bestätigt

Wie während Sonys State of Play-Präsentation enthüllt wurde, wird God of War Ragnarök am 19. September auf dem PC veröffentlicht.

Mehr zu God of War Ragnarök

Es wird entsperrte Bildraten, Super-Ultra-Wide-Monitor-Unterstützung, eine Reihe von Upscaling-Optionen (Nvidia DLSS, AMD FSR und Intel XESS) und wird auch den Valhalla-DLC enthalten. Gut so! God of War Ragnarök wurde im November 2022 für PS4 und PS5 veröffentlicht. Bis November 2023 hatte es laut Sony über 15 Millionen Einheiten verkauft. Sony behauptete auch, dass 5,1 Millionen Exemplare des Spiels in seiner Debütwoche verkauft wurden und 11 Millionen Exemplare in den ersten 10 Wochen verkauft wurden.

Das sind beeindruckende Zahlen, die es zu dieser Zeit “dem am schnellsten verkauften First-Party-Titel” für das Unternehmen machte. Dieser Rekord wurde seitdem von Helldivers 2 überboten, das in den ersten 12 Wochen 12 Millionen Exemplare verkaufte – teilweise dank des großen Erfolgs auf Steam -, was Sony Anfang dieses Monats dazu veranlasste, zu erklären, dass der Shooter jetzt der am schnellsten verkaufte Spielstart aller Zeiten ist. Nun, das ist schon in Ordnung so – hier noch ein Trailer für euch!