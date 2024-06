Skull and Bones Chorus of Havoc: Anker lichten für Saison 2

Ubisoft feiert mit Skull and Bones Chorus of Havoc den Start der zweiten Saison des Piraten-MMOs. In dieser müssen die Spielenden gegen die wahnsinnigen Hubac-Zwillinge antreten, die Vollstrecker der Compagnie Royale, die auf dem Meer wüten. Bis zum 6. Juni findet zudem die erste Free Week statt, so dass sich alle Spielenden der Chorus-Flotte der Zwillinge stellen können. Die Free Week unterstützt Cross-Play und Cross-Progression; erreichter Fortschritt lässt sich beim Kauf des Spiels übertragen.

Neben Komfort-Verbesserungen bringt Saison 2 neue, umfangreiche Inhalte kostenlos für alle Spielenden: