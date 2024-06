Ready, steady, go: F1 24 ab sofort erhältlich

Electronic Arts feiert in Zusammenarbeit mit der Formel 1 den offiziellen Launch von F1 24 für die Plattformen PS4|5, Xbox One, Xbox Series und PC via die EA app, den Epic Games Store und Steam. Spieler:innen können als einer der aktuellen F1-Fahrer oder eine Ikone aus vergangenen Saisons fahren, um auf der Rennstrecke die Geschichte neu zu schreiben, und ihre eigene Story im überarbeiteten Karriere-Modus erleben. Das neue EA SPORTS Dynamic Handling und eine Fülle an Authentizitäts-Features wie überarbeitete Rennstrecken, Tonspuren aus echten Szenarios und verbesserte Fahrer-Modelle garantieren ein neues Höchstmaß an Immersion.

Der Karrieremodus, ein Eckpfeiler der F1-Reihe, wurde grundlegend überarbeitet und spiegelt die realen Herausforderungen der F1-Fahrer wider. Hier werden nun sowohl lang- als auch kurzfristige Ziele gesteckt, die auf den Ambitionen des Teams basieren. Das verleiht ihnen mehr Tiefe und motiviert Spieler:innen zu Leistungen, die über den Kampf um einen Platz auf dem Podium hinausgehen. Der Zweispieler-Karrieremodus ermöglicht es, mit einem Freund kooperativ oder wettbewerbsorientiert zu spielen, und die Herausforderungskarriere bietet ein wettbewerbsorientiertes Erlebnis mit wechselnden, mundgerechten Szenarien.

EA SPORTS Dynamic Handling definiert die Fahrzeugphysik neu, verbessert die Kontrolle und gibt den Spieler:innen mehr Einfluss auf die Fahrzeugleistung und die eigene Rennstrategie. Mit der neuen Aufhängungskinematik, dem Reifenmodell, der Aero-Simulation und den überarbeiteten Motor- und Setup-Optionen erhalten die Spieler:innen ein detailliertes Feedback, das ihnen ein präziseres Fahrverhalten ermöglicht.

F1 24 steigert die Authentizität und Genauigkeit mit vier überarbeiteten Rennstrecken, darunter Silverstone und Circuit de Spa-Francorchamps, realistischen Funkverkehrssamples, verbesserten Fahrer- und Fahrzeugnachbildungen, neuen Zwischensequenzen und mehr. Die offiziellen Autos aller zehn Teams der Meisterschaft 2024 wurden mit Hilfe detaillierter CAD-Daten akribisch nachgebaut. Darüber hinaus sehen die 2024er-Fahrer noch realistischer aus: Haare wurden vollständig gerendert und die Shader für Augen und Haut wurden erheblich verbessert.

F1 World kehrt für eine zweite Saison mit einem neuen Feature zurück. Fanzone ermöglicht es Fans, einer zeitlich begrenzten Liga beizutreten und sich während einer Podium Pass-Saison mit ihrem Lieblingsteam und -fahrer zu verbünden. Um das Gemeinschaftsgefühl zu fördern, arbeiten die Spieler:innen auf gemeinsame Ziele hin und wetteifern in verschiedenen F1 World-Modi um Fan-Punkte, wobei diejenigen belohnt werden, die in der Meisterschaft ganz oben stehen.