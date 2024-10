Assassin’s Creed Shadows Dev Diary Episode 2 Leak & Koop-Modus geplant

Ein Assassin’s Creed Shadows Leak von Episode 2 des Developer Diary wurde versehentlich veröffentlicht und zeigt tolle Einblicke und Ideen. Nachdem das neuerste Assassinen Abenteuer auf Februar 2025 verschoben wurde, werden wir wohl etwas länger auf neue Trailer und Infos warten müssen, somit haben wir einen kleinen Trost mit dem inoffiziell veröffentlichten Video. Zusätzlich dazu gelangen, wie so oft bei Ubisoft, wichtige Infos eben auch ohne offizielle Ankündigung ans Licht. So wurde bekannt, dass neben den klassischen Story-Erweitungen ein Koop-Modus für Shadows in geplant ist.

Assassin’s Creed Shadows Leak

Es ist kein richtiger Leak, denn Ubisoft China hat das Video versehentlich letzte Woche veröffentlicht wonach es schnellstens entfernt wurde, doch was einmal im Internet war ist schwer wieder zu löschen. Ich habe es schon länger gesucht bin aber erst jetzt auf das geleakte Video vom Assassin’s Creed Shadows Developer Diary Episode 2 “Erschaffen einer dynamischen Welt” gestoßen. In diesem Videotagebuch blicken die Entwickler:innen auf einzelne Themen und Mechaniken des riesigen Open-World Spiels. Im zweiten Einblick hinter die Kulissen steht die Welt im Vordergrund, darunter verschiedene Spielmechaniken um das feudale Japan zu erkunden, abwechslungsreiche Aktivitäten um in die Welt einzutauchen und ein Blick auf unsere Heimatbasis, die wir diesmal nicht nur dekorieren sondern auch frei gestalten können – was sehr an Roller Coaster Tycoon oder Sims erinnert. Die neuen Bilder hypen mich sehr und ich hoffe, dass Ubisofts Marketing weiterhin neue Videos veröffentlicht die die Vorfreude aufrecht erhalten.