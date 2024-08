Assassin’s Creed Shadows: Ein Blick hinter die Kulissen

Ubisoft hat einen neuen Trailer zu Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht, der uns einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen der Entwicklung gewährt und spannende Details und kreative Entscheidungen enthüllt.

Ein Duo – Zwei Spielstile

Die Entwickler:innen sprechen über den Prozess der Charaktergestaltung und wie sie darauf geachtet haben, zwei verschiedene Figuren zu schaffen, die sowohl spieltechnisch als auch charakterlich komplex sind. Die Charaktere unterscheiden sich deutlich, durch individuelle Eigenschaften, vielseitige Fähigkeiten und massig Möglichkeiten mit der Welt zu interagieren, kann man Aufgaben auf verschiedenste Weise erledigen. Beide Protagonisten haben Persönlichkeiten mit tiefen inneren Konflikten, was dem Spiel eine besondere narrative Tiefe verleiht. Die Story verspricht sich intensiv mit den Themen Macht, Verrat und Rache auseinanderzusetzen, doch wie die Geschichten der Protagonisten zusammenpassen bleibt noch fraglich. Besonders hervorgehoben wird die düstere Atmosphäre des Spiels, die durch eine ausgeklügelte Beleuchtung und detaillierte Umgebungen unterstrichen wird. Die innovative Nutzung von Licht und Schatten setzt einen neuen Fokus auf das gesamte Spielgefühl, insbesondere in einem Titel der stark auf Stealth-Mechaniken setzt. Spieler:innen müssen lernen, die Dunkelheit zu ihrem Vorteil zu nutzen und dabei stets wachsam zu bleiben. Der Trailer zu “Assassin’s Creed Shadows” lässt keinen Zweifel daran, dass Ubisoft mit diesem Titel erneut einen Meilenstein in der Assassin’s Creed-Reihe setzen möchte. Mit einer packenden Geschichte, tiefgründigen Charakteren und einer innovativen technischen Umsetzung, könnte Shadows das Franchise wieder zu großem Ansehen führen. Mit der bevorstehenden Gamescom werden bestimmt noch weitere Informationen und Trailer veröffentlicht, also bleibt es die nächsten Tage spannend.