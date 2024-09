Assassin’s Creed Shadows kommt doch erst 2025 !

Verschoben!

Ubisoft hat nun den Veröffentlichungstermin von Assassin’s Creed Shadows auf den 14. Februar 2025 verschoben. Ursprünglich war der Release für 15. November 2024 geplant, doch das Entwicklerteam erklärte, dass Assassin’s Creed Shadows ein ambitioniertes Projekt ist und die zusätzliche Zeit notwendig sei, um das Spiel weiter zu polishen und wichtige Features zu verfeinern. Doch ob diese drei Monate ausreichen um Fehler auszubessern die so kurz vor der ursprünglichen Veröffentlichung noch immer bestehen. Möglicherweise gibt es neben der Standardausrede noch andere Gründe und vielleicht kühlt über den Winter die hitzige Kontroverse rund um den schwarzen Samurai Yasuke ab oder sie überarbeiten das Game um jene Fans zufrieden zu stellen, die meinen, dass die Japanische Kultur mit den bisherig gezeigten Trailern nicht gewürdigt wird.

Verbessert…

Um die Massen etwas zu besänftigen, sagt Ubisoft: „Obwohl das Spiel inhaltlich vollständig ist, haben uns die Erkenntnisse der Veröffentlichung von Star Wars Outlaws dazu veranlasst, zusätzliche Zeit einzuplanen, um den Titel weiter zu verfeinern. Dies ermöglicht es dem größten Teil der Serie, sein volles Potenzial auszuschöpfen, insbesondere indem es das Versprechen eines Abenteuers mit zwei Protagonisten erfüllt, bei dem Naoe und Yasuke zwei sehr unterschiedliche Spielstile einbringen. Wir weichen vom traditionellen Season-Pass-Modell ab. Alle Spieler werden das Spiel gleichzeitig am 14. Februar genießen können, und diejenigen, die das Spiel vorbestellen, erhalten die erste Erweiterung kostenlos.” Es wurde aber auch betont, dass alle bestehenden Vorbestellungen storniert und die Zahlungen erstattet werden​. (Hoffentlich bleibt meine Bestellung bestehen und sodass ich mir meine Collector’s Edition nicht erneut erkämpfen muss)

Verfeinert?

Doch vielleicht hat diese Entscheidung auch massiv negative Auswirkungen, denn gestern wurde Ghost of Yotei angekündigt, der Nachfolger zu Ghost of Tsushima – das Spiel, dass von allen auch gerne “das bessere Assassin’s Creed” genannt wird. Aber es kommt noch besser, nicht nur teilen sich die Abenteuer den gleichen Schauplatz, nämlich Japan, sondern spielen auch ungefähr in der gleichen Zeit/Epoche, Shadows in 1579 und Yotei 1603. Sollte Ghost of Yotei im Sommer 2025 erscheinen so kann ich mir gut vorstellen, dass viele Fans die paar Monate abwarten und zum PlayStation Studios Produkt greifen. Selbst wenn die Spiele mit genügend Abstand veröffentlicht werden, sehe ich jetzt schon heftige Vergleiche beider Titel… und meisten kommen Ubisoft Games bei solchen Vergleichen nicht gut weg. Ich freue mich trotzdem auf beide Spiele und hoffe, dass Ubisoft mit Assassin’s Creed Shadows wieder zu alter Stärke und Pracht zurückfindet.