Da ist Ghost of Tsushima 2 und heißt Ghost of Yotei

Ghost of Yotei wurde angekündigt! Das Spiel wurde während der Sony State of Play angekündigt und wird von Sucker Punch entwickelt.

Über Ghost of Yotei

Ein kurzer Trailer zeigte den Protagonisten des Spiels, wie er von Ronin in Nordjapan gejagt wird. Es ist derzeit unklar, ob das Spiel als das zweite Ghost of Tsushima-Spiel oder als Spin-off ähnlich wie Spider-Man: Miles Morales betrachtet werden sollte. “Im Jahr 1603 begibt sich ein neuer Geist namens Atsu auf eine Reise in die Länder rund um den Berg Yōtei, einem Gebiet voller weitläufiger Wiesen, verschneiter Tundra und unerwarteter Gefahren”, heißt es in der Beschreibung des Spiels. “Obwohl wir heute noch nicht in die Einzelheiten der Geschichte eintauchen, können wir enthüllen, dass Atsus Reise im Jahr 1603 stattfindet, mehr als 300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima. Unsere Geschichte spielt in den Ländern rund um den Berg Yōtei in Ezo, das heute als Hokkaido bekannt ist.“

„Dies ist auch das erste Spiel von Sucker Punch, das von Grund auf für PlayStation 5 entwickelt wurde, und wir freuen uns darauf, auf der visuellen Grundlage aufzubauen, die wir in Ghost of Tsushima geschaffen haben, indem wir die Welt noch realer erscheinen lassen. Wir haben massive Sichtlinien, die es Ihnen lassen, weit über die Umgebung zu schauen, ganz neue Himmel mit funkelnden Sternen und Polarlichtern, noch glaubwürdigere Bewegungen von Wind auf Gras und Vegetation und weitere Verbesserungen, die wir in Zukunft teilen werden. Unser neues Setting gibt uns auch die Möglichkeit, neue Mechaniken, Gameplay-Verbesserungen und sogar neue Waffen einzuführen.” Das klingt alles schon sehr gut – was haltet ihr davon? Hier der Teaser zum Spiel für euch: