Apple stellt neue iPhones 15, Apple Watch Serie 9 und Apple Watch Ultra 2 vor

Das Wonderlust-Event ist vorüber, und nun sind iPhone, Apple Watch und AirPods aktualisiert worden. Was kommt da genau?

Über iPhone 15 und 15 Plus

Da hat sich einiges getan: Die Lightning-Buchse ist ab sofort Geschichte und weicht dem USB-C-Standard. Das sind gute Nachrichten für alle, die schon all ihre Geräte via USB-C aufladen. Natürlich hat man als geneigter Apple-Nutzer einiges an Lightning-Zubehör angesammelt, und man könnte ja einen Adapter erstehen – es gibt ab sofort einen. Das iPhone 15 bekommt ein überarbeitetes Design mit abgerundeten Kanten. Nicht nur der A16-Chip, auch die Dynamic Island-Funktion, die beide im iPhone 14 Pro debütierten, sind nun bei den iPhone 15-Geräten verfügbar. Es gibt ein 2.000-nit Super Retina XDR-Display im neuesten Gerät, das doppelt so hell ist wie das auf dem iPhone 14. Wir erhalten bis zu 1.600 Nits Helligkeit, während wir Dolby Vision-Videos und andere HDR-Fotos und -Videos ansehen. Das hilft extrem bei der Nutzung im direkten Sonnenlicht – es gibt also keine Probleme mit Spiegelungen.

Apple hat ein neues Kamerasystem für das iPhone 15 eingeführt, das eine 48-MP-Hauptkamera, ein Ultraweitwinkelobjektiv und eine TrueDepth-Frontkamera enthält. Mit den Hauptkameras können wir mehr Details bei Portraits aufnehmen, wir müssen auch nicht manuell in den Porträtmodus wechseln, da das iPhone erkennen kann, wenn eine Person im Fokus steht. Wir können den Fokus sogar auf eine andere Person umstellen, während wir das Bild im Nachgang bearbeiten. Das iPhone 15 mit 6,1 Zoll ist in den Farben rosa, gelb, grün, blau und schwarz erhältlich. Es beginnt bei 949,- Euro und das iPhone 15 Plus mit 6,7 Zoll beginnt bei 1099,- Euro. Vorbestellungen beginnen am 15. September. Beide Telefone werden ab 22. September in den Läden verfügbar sein.

iPhone 15 Pro und Pro Max

Bei den Pro-Modellen wird alles ein wenig leichter. Denn dank neuem Titangehäuse sind die aktuellsten iPhone Pro-Geräte nicht nur die widerstandsfähigsten und haltbarsten, sondern auch die bisher leichtesten Geräte. Zudem haben die iPhone 15 Pro-Modelle die dünnsten Bildschirmränder und sind dank interner Veränderungen auch noch besser zu reparieren. Außen hat sich auch etwas getan: Statt dem Stummschalter gibt es nun eine Aktionstaste. Sie lässt sich zwar immer noch dazu benutzen, zwischen Stumm- und Laut-Modus hin und her zu schalten, aber ihr könnt damit auch andere Dinge verwenden. Etwa lässt sich die Kamera-App starten, eine Sprachaufnahme aktivieren, oder auch ein Kurzbefehl ausführen. Das ist das Schöne an programmierbaren Dingen, so tut das iPhone 15 Pro genau das, was ihr von ihm wollt.

Und zwar ganz schön flott: Ein neuer A17 Pro-Chip treibt die neuesten iPhone Pro-Modelle an. Dieser Chip ist so stark, dass das iPhone 15 Pro nativ moderne AAA-Spiele wie Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding und Resident Evil Village ausführen kann. Und ja, diese Spiele werden auch auf das neueste Gerät kommen, das gilt schon als bestätigt. Was das Kamerasystem des iPhone 15 Pro betrifft, so kann es räumliche 3D-Videos aufnehmen, die mit Apple Vision Pro-Headsets kompatibel sind. Wenn ihr euch für das iPhone 15 Pro Max entscheiden, erhaltet ihr ein 5-faches Telezoomobjektiv mit einem 120-mm-Fokusweitenäquivalent. Das iPhone 15 Pro und Pro Max beginnen bei 1199,- Euro bzw. 1449,- Euro. Vorbestellungen sind an diesem Freitag (15. September) möglich, und die Telefone werden ab 22. September verfügbar sein.

Zur Apple Watch Serie 9

Als Immer-Noch-Nutzer einer Series 4 (zum Test) ist es für mich an der Zeit für ein Upgrade. Die größte Änderung in der Apple Watch Series 9 ist, dass sie als erstes Apple-Produkt CO2-neutral ist. Dazu kommt der neue S9-Chip, er hat 5,6 Milliarden Transistoren und eine GPU, die 30 Prozent schneller ist als zuvor. Es gibt eine neuronale Vier-Kern-Engine und maschinelle Lernfunktionen, die bis zu doppelt so schnell sind wie in der Serie 8. Siri-Anfragen werden jetzt auf dem Gerät verarbeitet, was sie schneller machen sollte, da Apple sie nicht in die Cloud und zurück senden muss. Zudem hat der Assistent nun auch Zugriff auf Gesundheitdaten, das Display wird nun bis zu 2000 nits hell (doppelt so hell wie zuvor) und zieht somit mit der ersten Apple Watch Ultra gleich. Die Helligkeit kann auch bis zu einem Nit sinken, was in dunklen Umgebungen sicherlich nützlich sein wird, um andere nicht zu stören.

Darüber hinaus führt Apple eine neue Geste namens Double Tap ein. Wenn ihr euren Daumen und Zeigefinger zweimal zusammen tippt, führt ihr die primäre Aktion in einer App durch – einen Anruf entgegennehmen oder beenden, einen Song abspielen oder pausieren, einen Timer anhalten und so weiter. Die neuronale Engine des S9-Chips ermöglicht das Double Tap-Feature, und die Funktion wird ab Oktober verfügbar sein. Dies baut auf Barrierefreiheitsfunktionen auf, die seit einiger Zeit auf der Apple Watch verfügbar sind. Komplett neu ist die Geste nicht, sie wird auch beim Apple Vision Pro-Computer verwendet – bei der Uhr müssen wir die Geste doppelt durchführen, um versehentliches Auslösen zu vermeiden. Ab 22. September gibt es die Apple Watch Series 9, und sie ist ab 449,- Euro (41 mm) respektive 479,- Euro (45 mm) erhältlich.

Über Apple Watch Ultra 2 und Software

Als absolutes High-End-Modell muss sich die Apple Watch Ultra 2 noch irgendwie hervorheben. Sie verfügt über die gleichen S9 SIP-, Double Tap-, On-Device-Siri- und Ultra-Breitband-Funktionen wie die Series 9. Zudem hat sie die gleiche Akkulaufzeit wie die erste Ultra-Uhr (bis zu 36 Stunden und 72 Stunden im Energiesparmodus). Das ist trotz eines viel helleren Displays. Noch heller? Richtig – der Bildschirm ist mit 3.000 Nits 50 Prozent heller als das Vorgängermodell. Ein Umgebungslichtsensor kann das Display automatisch in den Nachtmodus schalten. Die Apple Watch Ultra 2 beginnt bei 899,- Euro für GPS- und Mobilfunkverbindung. Vorbestellungen gehen heute live und werden ebenso ab 22. September versandt. Dann hat Apple auch noch ein USB-C-Case für die AirPods Pro 2 vorgestellt, ab 22. September bekommt man auch hier ein MagSafe-Case mit USB-C-Buchse.

Abgesehen davon hat sich nichts verändert, hier geht es zum Test der Geräte. Bezüglich Software hat Apple Neuigkeiten: iOS 17 und watchOS 10 werden ab 18. September 2023 zum Download verfügbar sein. Das ist aber nicht alles. Apple hat angekündigt, dass iPadOS 17 und tvOS 17 auch am 18. September erscheinen werden. All diejenigen von uns, die einen Apple-Desktop oder -Laptop haben, dürfen das Betriebssystem am 26. September auf macOS Sonoma aktualisieren. Sämtliche Betriebssysteme greifen mit der aktuellsten Version noch stärker ineinander und führen immer wieder kleine Kniffe ein, um noch nützlicher zu werden. Weitere Accessoires sind wie folgt:

iPhone 15 Clear Case: 59,- Euro

iPhone 15 Pro Clear Case: 59,- Euro

iPhone 15 Silicon Case: 59,- Euro

iPhone 15 Pro Silicon Case: 59,- Euro

iPhone 15 Finewoven Case: 69,- Euro

iPhone 15 Pro Finewoven Case: 69,- Euro

iPhone Finewoven Wallet: 69,- Euro

Das war’s für das Wonderlust-Event – werdet ihr euch etwas von den neuen Produkten gönnen?