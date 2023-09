Hier Apples Wonderlust-Event ansehen: Neue iPhones, und was noch?

Mit dem Wonderlust-Event wird Apple heute eine neue Palette an Produkten vorstellen. Neben neuen iPhones erwarten uns auch andere Updates!

Mehr zum Wonderlust-Event

So sicher wie das Amen im Gebet wird Apple beim Wonderlust-September-Event heute neue iPhone 15-Modelle vorstellen. Sowohl iPhone 15 wie auch iPhone 15 Pro werden danach erhältlich sein, und wie üblich wird es Unterscheidungen zwischen den beiden Optionen geben. So soll die hohe Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hertz nach wie vor den Pro-Modellen vorbehalten sein, aber auch der stärkere A17-Prozessor sowie hochwertigere Linsen bei den Kamera-Objektiven können wir nur bei der teuersten Kategorie an Smartphones erwarten. Deswegen sind aber die Grund-Modelle des iPhone 15 nicht minder erstrebenswert: Der A16-Chip läuft jeglicher Smartphone-Konkurrenz gnadenlos davon, und der verbaute OLED-Bildschirm kann trotz „nur“ 60 Hertz Bildwiedergabe ansonsten vollkommen überzeugen.

In den Karten sind auch neue Apple Watch-Modelle, was für mich als Besitzer einer Series 4 (zum Test) besonders interessant sein wird. Denn zum ersten Mal seit Jahren ist ein neuer Prozessor in Gespräch, der auf dem A15-Chip basieren soll. Mehr Effizienz bei gleichzeitig mehr Leistung? Ja bitte – auch, wenn das Mehr an Performance bei einer Smartwatch bestimmt nicht so ins Gewicht fällt wie bei einem Smartphone. Eine neue Apple Watch Ultra ist ebenso Teil der Gerüchteküche, wie auch neue AirPods Pro-Geräte – die einzige Änderung hier soll aber nur der USB-C-Anschluss sein. Ob das dann überhaupt beim Event erwähnt wird, bleibt abzuwarten. Ob auch neue Macs mit einem M3-Chip präsentiert werden? Da dieser Prozessor völlig neue Hardware darstellt, glaube ich persönlich nicht daran – schließlich soll der Fokus auf den iPhone-Geräten bleiben. Vielleicht im Oktober dann? Wonderlust geht ab 19 Uhr live: