Apple startet Umfrage zu Smart Rings – kommt da etwas auf uns zu?

Wir stehen kurz vor Apples Sonderveranstaltung „It’s Glowtime“ am 9. September 2024. iPhones, Apple Watch und mehr werden erwartet!

Apple Smart Ring – eine Möglichkeit?

Das sind alles schon alte News, doch der Tech-Riese arbeitet schon an zukünftigen Geräten. Nun haben wir auch den Beweis dafür: Kürzlich hat Apple eine Umfrage an ausgewählte Apple Watch-Benutzer*innen gesendet, in der sie um Feedback zur Smartwatch selbst, zu verschiedenen Funktionen, einschließlich der Akkulaufzeit, und, am interessantesten, ob sie einen Smart-Ring verwenden, laut AppleInsider – die Publikation hat einige der Fragen gesehen. Somit steht fest, dass Apple zumindest erwägt, einen intelligenten Ring zu erkunden, etwas, das immer wieder häufiger ins Spiel gebracht wurde. Apple verwendet die Ergebnisse wahrscheinlich als Marktforschung, um festzustellen, welche anderen Formfaktoren die Leute interessieren könnten.

Leute mit einer Apple Watch nach einem Smart Ring zu fragen, kommt auch nicht ganz aus heiterem Himmel. Apple meldet seit mehreren Jahren Patente im Zusammenhang mit intelligenten Ringen an, und es wird gemunkelt, dass der Technologieriese demnächst ein eigenes Produkt vorstellen wird. Möglich ist dabei, dass der Ring sich mit der Apple Watch am Handgelenk abstimmt und die Geräte sich die Arbeit teilen – das erhöht wie im Falle Samsungs die Akkulaufzeit. Und smarte Ringe werden immer interessanter, wir haben diesbezüglich schon Geräte von RingConn und von Gloring testen dürfen! Natürlich ist nichts offiziell, bis Apple es offiziell macht, und es ist wahrscheinlich, dass ein intelligenter Ring noch auf sich warten lässt. Schließlich erwarten wir ihn nicht schon beim nächsten Apple-Event, aber es ist klar, dass intelligente Ringe zumindest auf dem Radar für den Tech-Konzern aus Cupertino sind.