iPhone 16 kommt: Apple-Event It’s Glowtime am 9. September 2024

Die Apple iPhone 16-Veranstaltung mit dem Untertitel It’s Glowtime findet am 9.9.2024 statt. Was wird uns erwarten, und was heißt das?

Mehr zu It’s Glowtime

Apple verwendet den Slogan “It’s Glowtime” auf einer Einladung, die an die Medien gesendet wurde. Wie üblich wird die Veranstaltung im Steve Jobs Theater in der Zentrale des Unternehmens, Apple Park, in Cupertino, Kalifornien, stattfinden. Natürlich sind Gerüchte über das iPhone 16-Lineup im Vorfeld der Veranstaltung herumgeflogen. Es wird jedoch wahrscheinlich ein gedämpfteres Jahr in Bezug auf Hardware-Änderungen sein, wobei Apple vielleicht mehr auf die Softwareseite und KI-gestützte Apple Intelligence-Funktionen legt. Fest steht: Bislang unterstützen beim iPhone nur das iPhone 15 Pro und Pro Max das kommende Apple Intelligence. Also werden alle im September vorgestellten Geräte so viel Power haben (oder mehr), damit Apple Intelligence für alle von uns unterstützt werden wird. Wenn es denn in die EU kommt, wobei, vor 2025 rechnet ohnehin niemand damit – der Start ist rein in Englisch.

Apple könnte in diesem Jahr die Bildschirmgrößen leicht erhöhen. Das Kamera-Array könnte auf dem Basis-iPhone 16 ein neues Aussehen bekommen, wobei Apple das Quadrat aufgestellt und zu einer vertikalen Ausrichtung wechselt. Apple wird wahrscheinlich auch die Kameras auf mehreren Modellen aufrüsten, und auch der Action-Button könnte möglicherweise so wie die Dynamic Island nun auf alle iPhone 16-Modelle kommen. Screen-Time bekommt vielleicht auch die Apple Watch Series 10 (oder X?), und angeblich sollen auch neue AirPods-Modelle vorgestellt werden. Aber die Tagline It’s Glowtime klingt entweder nach einem starken Fokus auf Verschönerungen mit KI (glow heißt glühen, to glow up heißt aufhübschen), oder aber wir bekommen völlig neue Geräte zu sehen, die entweder größer, schlanker oder hübscher sind. Hoffentlich gibt es nichts, das dauerhaft glüht! Seht es euch hier selbst an: