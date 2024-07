Samsung enthüllt Watch Ultra, Watch7, Galaxy Ring und Buds3-Serie

Samsung hat heute neben dem Fold6 und den Flip6 auch die neue Galaxy Watch7 und Galaxy Watch Ultra, den Galaxy Ring (wird nur in ausgewählten Märkten eingeführt) sowie die Galaxy Buds3 und Galaxy Buds3 Pro angekündigt. Mit diesen Wearables macht Samsung sowohl umfassende Wellness-Erlebnisse als auch die Welt der Galaxy AI für mehr Menschen zugänglich.

Aufbauend auf den Funktionen zur Überwachung der Gesundheit sowie der leistungsstarken Hardware der Galaxy Watch7, entfaltet die Galaxy Watch Ultra – die neueste und leistungsstärkste Ergänzung des Galaxy Watch-Portfolios – verbesserte Fitness-Erlebnisse durch ihre ultimativen Eigenschaften. Ein neues Kissen-Design, dass das Erbe des kreisförmigen Designs der Galaxy Watch widerspiegelt, bietet Schutz und visuelle Vollständigkeit. Das Dynamic-Lug-System, das Verschlusssystem des Armbands, erleichtert es den Nutzerinnen und Nutzern die Armbänder nach Belieben zu wechseln. Weitere Premium-Funktionen sowie der Rahmen aus Titan Grade 4 und die Wasserdichte von 10 ATM ermöglichen es den Nutzerinnen und Nutzern weiter, ihre Grenzen zu übertreffen. Mit einem Höhenbereich von 500 Metern unter dem Meeresspiegel bis 9.000 Meter Höhe lassen vom Schwimmen im Meer bis hin zum Radfahren in extremen Umgebungen sämtliche Fitness-Erlebnisse verfolgen. Mit dem neuen Quick Button können Workouts sofort gestartet und gesteuert werden. Außerdem kann über die Taste für die eigene Sicherheit eine Notfallsirene aktiviert werden. Nach dem Workout können Statistiken auf einen Blick mit speziellen Zifferblättern überprüft werden. Diese wechseln automatisch in den Nachtmodus für eine optimale Lesbarkeit im Dunkeln. Des Weiteren sorgen 3.000 Nits für maximale Helligkeit und Lesbarkeit auch bei hellem Sonnenlicht. Für längere Abenteuer bietet die Galaxy Watch Ultra die längste Akkulaufzeit innerhalb der Galaxy Watch-Reihe mit bis zu 100 Stunden im Energiesparmodus und 48 Stunden im Trainings-Energiesparmodus.

Die Galaxy Watch7 kann die Nutzerinnen und Nutzer durch ihre Features motivieren, Tage gesünder zu gestalten. Es lassen sich etliche Workouts und Routinen erstellen, um persönliche Ziele zu erreichen. Mit der Funktion “Race” können aktuelle und vergangene Leistungen in Echtzeit verglichen werden, um Fortschritte zu verfolgen. Einblick in ein vollständiges Körper- und Fitnessprofil vermittelt die Anzeige der Körperzusammensetzung7. Möglich werden diese Einblicke dank Samsungs innovativster Hardware auf der Galaxy Watch7. Ein verbesserter BioActive-Sensor bietet eine erhöhte Genauigkeit und umfassende Messwerte. Zum ersten Mal ermöglicht die Galaxy Watch7 auch, fortgeschrittene Glykationsendprodukte (AGEs) direkt vom Handgelenk aus zu verfolgen, mit einem AGEs-Index. Stark durch Ernährung und Lebensstil beeinflusst, spiegeln AGEs den gesamten biologischen Alterungsprozess wider und geben einen Hinweis auf die Gesundheit des Stoffwechsels.

„Die neuen Ergänzungen unseres Wearable-Portfolios integrieren Samsungs fortschrittlichste Technologien und Innovationen und ermöglichen es Nutzerinnen und Nutzern, die Kontrolle über ihr Wohlbefinden mit präventiven Lösungen zu übernehmen“, sagte TM Roh, Präsident und Leiter der Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics. „Die intelligenten Einblicke, die mit der Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra und dem Galaxy Ring geboten werden, können Nutzerinnen und Nutzern helfen, Daten in bedeutungsvolle Einblicke zu verwandeln und eine ganz neue Ära erweiterterter und intelligenter Fitness-Erlebnisse zu schaffen.“

Diese neuen Ergänzungen im Wearable-Portfolio stehen im Fokus von Samsungs Vision, dass Galaxy AI die digitale Gesundheit verbessern soll. Die Features bieten personalisierte Einblicke und maßgeschneiderte intelligente Fitness- und Gesundheits-Erlebnisse und ermöglichen so ein umfassenderes Verständnis des eigenen Selbst durch einen ganzheitlichen Ansatz. Der Zugriff auf genaue, detaillierte und fortschrittliche Informationen zur persönlichen Gesundheit1 ist ein Schlüsselfaktor in diesem Prozess. Samsungs gesammelte Sensor-Innovationen der Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra und des Galaxy Rings helfen dabei, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Die Galaxy Watch7 kann das tägliche Wohlbefinden durch personalisierte Workouts sowie intelligente und präventive Überwachungsfunktionen über die eigene Gesundheit maximieren. Die Galaxy Watch Ultra – die neueste Ergänzung der Galaxy Watch-Reihe – ist Samsungs bisher leistungsfähigste Smartwatch, die für noch bessere Erfolge entwickelt wurde. Denn die Galaxy Watch Ultra ist hochfunktional: Sie ist das Accessoire für alle Outdoor-Extremsportlerinnen und -sportler, hält dem Einsatz im Wasser stand und ist auch bei größeren Temperaturschwankungen noch leistungsfähig. Der Galaxy Ring bietet eine Gesundheitsüberwachung und -verfolgung und kann dabei bequem am Finger getragen werden, selbst im Schlaf.

Wear OS 5

Die Galaxy Watch7 und Galaxy Watch Ultra sind die ersten Android-Smartwatches, die mit Wear OS 5 betrieben werden, der bisher leistungsstärksten Version von Wear OS. Mit fortschrittlicher Leistung und Energieeffizienz sorgt dieses Betriebssystem für nahtlose und flüssigere Interaktionen und längere Nutzung. Für ein maximales Wearable-Erlebnis kann vom Handgelenk auf eine Vielzahl beliebter Apps zugegriffen werden, darunter Galaxy-Dienste, Google-Apps und beliebte Drittanbieter-Apps. Wie immer bietet das verbundene Galaxy-Ökosystem eine nahtlose und noch genauere Gesundheitsanalyse20 aus einem breiten Datenspektrum: Durch das gemeinsame Tragen von Galaxy Watch und dem Galaxy Ring wird die Präzision und Genauigkeit von Tag bis Nacht verbessert, insbesondere für den Schlaf. Auch verlängert sich dadurch noch einmal die bereits lange Akkulaufzeit um bis zu 30%.

Galaxy Ring: Vereinfachung des Wohlbefindens, beginnend mit dem Schlaf

Der Galaxy Ring, der vorerst nur in Deutschland, Frankreich, UK, Korea, den USA und China erhältlich sein wird, kombiniert Samsungs bewährte Sensortechnologie in der kleinsten unauffälligsten Form. Entwickelt für eine 24/7-Fitnessüberwachung, ist der Galaxy Ring leicht und gewährleistet Komfort bei längerem Tragen. Der Galaxy Ring verfügt über eine Wasserdichtigkeit von 10 ATM und einer Titanium Grade 5-Oberfläche.

Der Galaxy Ring verfügt über Samsungs Schlafanalyse und einen leistungsstarken KI-Algorithmus, der dabei hilft, Schlafmuster zu verstehen. Neben dem Sleep Score und der Schnarchanalyse, können Bewegungen im Schlaf, die Schlaflatenz sowie Herz- und Atemfrequenz erfasst und auf Grundlage dessen eine detaillierte und genaue Analyse der Schlafqualität erstellt werden. Mit Cycle Tracking kann der Menstruationszyklus getrackt werden, indem die Hauttemperatur über Nacht überwacht wird.

Eine kontinuierliche Nutzung ist durch die bis zu sieben Tage lange Akkulaufzeit (erhältlich mit Schnellladeetui) gewährleistet. Mit dem Galaxy Ring können Nutzerinnen und Nutzer rund um die Uhr passgenaue Unterstützung genießen, die dank der fortschrittlichen Technologie von Galaxy AI im Laufe der Zeit immer leistungsfähiger wird. Alle Daten und Einblicke werden zudem nahtlos in Samsung Health integriert (kein weiteres Abo notwendig). Weitere Funktionen: Fotos auf Knopfdruck, den Alarm auf Galaxy-Smartphones ausschalten oder den Standort des Galaxy Rings über das Galaxy-Smartphone mit Find My Ring auf Samsung Find finden.

Galaxy Buds3 Serie: Erweiterung des vernetzten Erlebnisses durch Galaxy AI

Mit der besonderen Leistung von Galaxy AI bietet die Galaxy Buds3-Serie ein neues Kommunikationserlebnis. So kann der Übersetzer des Galaxy Z Fold6 oder des Galaxy Flip6 mit eingesteckten Galaxy Buds3 oder Galaxy Buds3 Pro zum Beispiel im Fremdsprachkurs einfach in den Zuhörmodus geschaltet werden. Nutzerinnen und Nutzer können Gespräche direkt durch die neuen Buds übersetzt hören und dadurch Sprachbarrieren überwinden. Außerdem können über Sprachbefehle26 Funktionen wie das Abspielen oder Stoppen von Musik gesteuert werden, ohne die Ohrstöpsel oder das Telefon manuell zu berühren. Die zum Zeitpunkt des Starts vorhandenen Sprachen werden kontinuierlich ausgebaut. Weiter kann der Klang intelligent optimiert werden, unabhängig davon, wie man die Buds trägt. Die Mikrofone der Buds3-Serie kann zudem sowohl interne als auch externe Geräusche in Echtzeit analysieren, um die Klang- und ANC-Qualität (Active Noise Cancellation) durch Adaptive EQ und Adaptive ANC zu verbessern.

Besonderer Komfort: Während des Hörens von Musik sammeln und identifizieren die Galaxy Buds3 Pro ständig Umgebungsgeräusche und passen automatisch das optimale Geräusch- und Klangniveau an ohne manuelle Anpassung durch Adaptive Noise Control, Siren Detect und Voice Detect. Weiter bieten die Galaxy Buds3 und Buds3 Pro zwei speziell entwickelte Designoptionen: Buds3 Pro ist für diejenigen, die einen immersiven Klang bevorzugen, während Buds3 für Menschen ist, die das Gerät in einer Vielzahl von Situationen über einen langen Zeitraum verwenden möchten.

Um ein erstklassiges Audioerlebnis zu bieten, sind die Galaxy Buds3 Pro mit fortschrittlicher Hardware ausgestattet, einschließlich verbesserter 2-Wege-Lautsprecher für eine anspruchsvolle, präzise Hochtonwiedergabe und Dual-Verstärkern für ein kristallklares Klangerlebnis unterwegs. Außerdem können Nutzerinnen und Nutzer der Galaxy Buds3 Pro jetzt dank Ultra High Quality Audio das eine doppelte Abtastrate mit dem SSC-Codec unterstützt, jede hochauflösende Audioquelle so hören, wie sie beabsichtigt war und jeden Klang mit all seinen Details genießen. Diese Klangqualität erstreckt sich auch auf Telefonanrufe. Die Ultra-High-Quality-Audio-Funktion ist derzeit nur auf ausgewählten Samsung Galaxy-Geräten verfügbar. Weitere Geräte werden möglicherweise in Zukunft unterstützt.

Verfügbarkeit

Der Galaxy Ring wird in ausgewählten Ländern ab dem 10. Juli in drei Farboptionen (Titan Schwarz, Titan Silber und glänzendes Titan Gold, sowie einem Größenkit für die richtige Passform) vorbestellbar sein. In Österreich wird der Ring vorerst nicht verfügbar sein.

Die Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra und die Galaxy Buds3 Serie können ab heute bestellt werden. Die Galaxy Watch Ultra wird dabei in einer Größe von 47 mm in den Farben Titan Grau, Titan Weiß und Titan Silber erhältlich sein.

Bis einschließlich 23.07.2024 schenkt Samsung zu jeder Galaxy Watch Ultra die Galaxy Buds3 in Silver dazu, zu jeder Galaxy Watch7 erhält man ein extra Uhrenarmband in Navy dazu und beim Kauf der Galaxy Buds3 oder Galaxy Buds3 Pro kann man sich über ein Buds Clip Case freuen.

Alle Infos und Teilnahmebedingungen für die Goodies zur Watch findet ihr unter geschenke.samsung.at

Alle Infos und Teilnahmebedingungen für die Goodies zur Galaxy Buds3-Serie findet ihr unter sound.samsung.at