Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes: Ende 2026 ist es so weit

Ende 2026 erscheint Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes ( zur Website des Spiels ) also für alle aktuellen Plattformen mit Ausnahme der Xbox, dies kündigte LEVEL-5 an. „Wir sind fast fertig mit dem Kern-Gameplay und konzentrieren uns derzeit auf die Grafik und die Gesamtpräsentation“, sagte LEVEL-5-CEO Akihiro Hino während des heutigen LEVEL-5 Vision 2026 Craftsmanship-Events. „Die Sprachaufnahme für die japanische Version ist abgeschlossen, und die Arbeiten an der Lokalisierung für internationale Veröffentlichungen sind jetzt im Gange. Da die Entwicklung von Professor Layton und der neuen Welt von Steam kurz vor dem Abschluss steht, haben wir einen neuen Blick auf das Spiel, den wir mit euch teilen können.“

Hino fuhr fort: „Mit mehr Rätseln als je zuvor bietet das Spiel ein zutiefst befriedigendes Erlebnis. Die Geschichte spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Unwound Future, auch bekannt als Lost Future. Luke, kurz darauf von Layton, macht sich auf den Weg nach Amerika, wo eine neue Reihe von Geheimnissen erwartet. Die Geschichte wird durch eine Reihe von fesselnden Rätseln von QuizKnock zum Leben erweckt, von denen jedes so konzipiert ist, dass sie praktisch und zufriedenstellend zu lösen ist. Das Spiel bietet auch eine herausragende Sprachbesetzung, darunter Yo Oizumi.

Und für den Titelsong ist eine besondere Zusammenarbeit in Arbeit – mit Musik von Joe Hisaishi und Texten und Gesang von Lilas Ikuta. Der Track entwickelt sich zu einem wichtigen Highlight. Da es noch sehr stark in Produktion ist, werden wir den Song zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Die Besetzung hat wirklich herausragende Leistungen erbracht, die der Geschichte noch mehr Tiefe verliehen haben. Professor Layton und die neue Welt des Dampfes befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird voraussichtlich Ende 2026 weltweit veröffentlicht. Obwohl wir noch kein endgültiges Veröffentlichungsdatum haben, schreitet die Entwicklung reibungslos voran.“