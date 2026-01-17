Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition Test: 5-Euro-Upgrade mit Mehrwert

Das Spiel macht auf der neuen Hardware einfach Spaß, noch mehr Spaß als zuvor. Die Ladezeiten sind dank der Switch 2-Konsole spürbar kürzer geworden, was besonders beim Betreten von Häusern oder beim Teleportieren zwischen Inselbereichen angenehm auffällt. Aber das ist nur der Anfang. Das neue Megafon, das via Konsolen-Mikrofon funktioniert, ist ein winziges Feature, das sich aber unglaublich natürlich anfühlt, wenn ihr eure Inselbewohner rufen könnt, ein kluges Werkzeug. Das Hotel-Update bringt zudem eine neue Herausforderung ins Spiel, die euch dazu einlädt, euren Dekorations-Sinn wie im DLC einzusetzen. Es ist süß, es ist unterhaltsam, und es funktioniert einfach.

Im Gegensatz zu hektischen Spielen oder actiongeladenen Adventures ist Animal Crossing: New Horizons auch als Nintendo Switch 2 Edition ein Spiel, das zum Verweilen einlädt. Ihr sammelt Ressourcen, bastelt euch neue Einrichtungsgegenstände für euer Häuschen, und plötzlich sind Stunden vorbei. Schon in unserem Testbericht im Jahr 2020 waren wir angetan, und die Nintendo Switch 2 Edition macht diese Gameplay-Schleife unglaublich viel angenehmer: Die 4K-Auflösung im TV-Modus zeigt jedes Detail eurer Insel kristallklar – der Wind in den Bäumen, die Reflexionen im Wasser, die Unterschiede zwischen den tausenden verschiedenen Items, die ihr sammeln werdet.

Ganz klar: Am Grundspiel hat sich nur unwesentlich viel verändert, vor allem mit dem 3.0-Update auch fürs Original kam einiges hinzu. Aber: Die offizielle Nintendo-Website verheißt eine Erlebnissteigerung, die weit über reine Leistungssprünge hinausgeht. Nintendo präsentiert die Switch 2 Edition als Vollendung des Inseldaseins und ist besonders stolz auf drei Aspekte: Die atemberaubend scharfe 4K-Auflösung im TV-Modus, die intuitive Maussteuerung des Joy-Con 2 Controllers sowie erweiterte Multiplayer-Features, die das gemeinsame Inselerlebnis auf bis zu zwölf Spieler ausdehnen. Dahinter steckt eine klare Philosophie: Das ursprüngliche Spiel war bereits vollkommen in seinem Konzept – die Switch 2 Edition sollte es nur noch zugänglicher, schöner und sozialer machen. Alles klar!

Da hat sich was getan!

Das kostenlose Update, das sowohl Switch- als auch Switch 2-Konsolen erhalten, bringt zusätzliche Inhalte mit sich. Das neue Resort-Hotel am Meer ist wirklich charmant gelöst – ihr gestaltet Zimmer für Gäste, erhaltet dafür Hotel-Tickets und kann euch so neue, exklusive Items freischalten. Der Rücksetzdienst, den Resetti anbietet (ja, der schimpfende Maulwurf ist zurück!), fühlt sich wie ein herzliches Wiedersehen an. Serenadas Schlummerwelten bieten eine entspannende Alternative zu den üblichen Tätigkeiten. Die neuen Gegenstände von Nintendo, von der Ultra Hand bis hin zu echten Nintendo Entertainment System-Konsolen, die ihr im Spiel spielen könnt (solange ihr ein Switch Online Abonnement habt), sind liebevolle Hommagen an Nintendos Geschichte. Diese neuen Inhalte sorgen dafür, dass selbst der größte Animal Crossing-Veteran nicht das Gefühl hat, auf der Stelle zu treten. Jede Insel braucht neue Inspirationen, und Nintendo liefert sie so wie noch mehr Lagerplatz.

Ein weiterer großer Unterschied zur ursprünglichen Version ist die Multiplayer-Kapazität. Bisher konnten maximal acht Figuren gleichzeitig auf einer Insel spielen. Jetzt sind es bis zu zwölf, und mit GameChat könnt ihr tatsächlich während des Spiels mit euren Freunden sprechen, ohne ständig zwischen Spiel und Voice-Chat-App hin- und herzuwechseln. Wenn ihr eine USB-C-Kamera wie die offizielle Nintendo Switch 2-Kamera anschließt, könnt ihr euren Besucherfiguren sogar euer Gesicht zeigen – was bei den meisten Spielen nach Gimmick klingt, aber bei der Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition irgendwie perfekt passt. Das ist ein Spiel über zwischenmenschliche Beziehungen, und diese neuen Features unterstreichen genau das. Man sitzt zusammen, dekoriert die Insel, zeigt sich gegenseitig die liebevoll platzierten Items und lacht über die merkwürdigen Designs anderer. Das ist eine Verbesserung, die das Wesen des Spiels perfekt widerspiegelt.

Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition: Das fällt auf

Viele kleine Neuerungen ergeben etwas gutes Großes, so könnte man es meinen. Uns persönlich ist sofort die überarbeitete Haptik aufgefallen, ob ihr nun einen Baum fällt, einen Fisch fangt oder sonstigen Aufgaben nachgeht. Selbst das Nook Phone vibriert um ein Stück direkter! Ein weiteres Highlight der Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition ist bestimmt die Maussteuerung via Joy-Con 2 Controller. Wer sich jemals dabei ertappt hat, das eigene Häuschen ganz perfekt einzurichten, weiß ganz genau, wie frustrierend die Steuerung mit den Analogsticks sein kann. Mit der neuen Maussteuerung wird aus dem Schieben von Möbeln eine schnelle, intuitive Bewegung – ähnlich wie am Computer.

Einfach rasch den rechten Joy-Con 2 auf die Couch oder den eigenen Oberschenkel gelegt und wie eine Maus geführt, und schon könnt ihr im Dekorationsmodus die Maus verwenden. Das ist nicht nur komfortabler, das ist revolutionär für ein Spiel, dessen Endgame zu 80 Prozent aus Dekoration besteht. Auch das Zeichnen auf dem Schwarzen Brett, das kreative Gestalten eigener Designs – all das profitiert immens von der Präzision, die nur eine Maussteuerung ermöglichen kann. Sie ist für schnelle Bewegungen zwar nicht bestens geeignet, aber je präziser ihr werden wollt, umso lohnender ist das Feature. Plötzlich versteht man dann auch, warum die Maussteuerung im Trailer so prominent platziert war.

Die Technik des Spiels

Animal Crossing: New Horizons war auch auf der ursprünglichen Switch-Konsole ein visuell angenehmes Spiel, aber die Switch 2 Edition hebt das auf eine neue Ebene. Mit der mehrfachen GPU-Leistung der ursprünglichen Switch läuft das Spiel nicht nur flüssiger, es sieht auch deutlich detailreicher aus. In 4K am Fernseher wirkt das Spiel fast wie ein lebendiges Gemälde – die Charaktere haben mehr Details, die Umgebung wirkt lebendiger, und die alltäglichen Animationen bekommen eine neue Tiefe. Die 30 FPS-Grenze ist leider technisch notwendig und daher enttäuschend, ist für ein Spiel wie dieses aber absolut in Ordnung und daher gibt es weder Ruckler noch Unschärfen.

Die Soundabteilung hat sich subtil, aber merklich verbessert. Die Audioausgabe der Switch 2 bietet mehr Klarheit und Tiefe – das Vogelgezwitscher, der Wind in den Bäumen, die Musik der Insel. All das klingt jetzt noch atmosphärischer. Typisch: Jedwede „Sprachausgabe“ bleibt natürlich erhalten, die Tierlein plappern weiterhin ihre süßen Buchstabenfetzen, die fast wie Sprache klingen, aber irgendwie auch nicht. Die Steuerung bleibt ganz so wie früher, funktioniert aber deutlich flüssiger. Ob ihr die klassischen Joy-Cons benutzt oder die neuen Joy-Con 2 Controller – beides funktioniert fantastisch. Die neue Maussteuerung für spezifische Funktionen ist das Sahnehäubchen.

Ist es das Upgrade wert?

Gleich vorweg: Das Upgrade auf die Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition kostet grade mal 4,99 Euro. Das macht ein Upgrade, wenn ihr die neue Konsole bereits besitzt, fast schon zu einem Muss. Natürlich, die Unterschiede sind nicht so radikal wie bei einigen anderen Spielen zwischen Generationen, aber sie sind spürbar. 60 Bilder pro Sekunde wären zwar eine schöne Ergänzung gewesen, sind aber aufgrund der Technik des Spiels (die Welt und die Zeitgebung sind alle auf 30 fps programmiert) nicht nativ machbar. Ein TV, der allerdings flüssige Darstellung bieten kann, würde hier mit seinem Zutun Abhilfe schaffen. Einsteiger:innen fangen mit dieser Edition einfach optimal an. Die schnelleren Ladezeiten, die schönere Grafik, die Maussteuerung, der erweiterte Multiplayer – all das macht dies zur Definitive Edition.

Also ja, diese Edition ist nicht für alle uneingeschränkt sinnvoll. Wenn ihr das Game als gelegentliches Entspannungsspiel nutzt, einmal die Woche 20 Minuten fischen geht und euch kaum mit Dekoration befasst, dann ist die Standard-Switch-Version völlig ausreichend. Aber alle anderen können von dem einen oder anderen Feature profitieren. Und für alle, die noch nie gespielt haben: Das ist jetzt mit der Update-Version 3.0 der perfekte Zeitpunkt, um einzusteigen. Das Spiel war schon immer niedrigschwellig und zugänglich, aber die Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition macht es noch ein wenig angenehmer und sozialer. Und um einen Upgrade-Preis von grade mal fünf Euro macht man definitiv nichts falsch, das möchte ich nur nochmals erwähnt haben. Wenn ihr einen Titel sucht, in den ihr Hunderte Stunden stecken könnt, hier ist er!

Wer unentschlossen ist und ein Vergleichs-Video zwischen Nintendo Switch- und Nintendo Switch 2-Variante sehen möchte, kann dies zum Beispiel hier tun.