Alan Wake 2 kommt 10 Tage später, umgeht gut gefüllten Releasekalender

Remedy Entertainment hat das Veröffentlichungsdatum von Alan Wake 2 um 10 Tage verschoben. Mehr Zeit für die neuen Games!

Alan Wake 2 kommt am 27.10.2023

Zuvor war für den Start am 17. Oktober geplant, das Spiel wird nun am 27. Oktober für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht. “Der Oktober ist ein erstaunlicher Monat für Spielestarts und wir hoffen, dass diese Datumsverschiebung allen mehr Zeit gibt, um ihre Lieblingsspiele zu genießen”, sagte Remedy. Vor einer geplanten Vorstellung auf der Gamescom 2023 fügte es hinzu: “Wir können es kaum erwarten, euch nächste Woche im Dark Place zu zeigen, was der Romanautor vorhat. Vielen Dank für Ihre Geduld!“ Der Oktober wird tatsächlich ein heißer Monat, was Spieleveröffentlichungen angeht. Denn erst kürzlich hat Ubisoft das Veröffentlichungsdatum von Assassin’s Creed Mirage um eine Woche auf den 5. Oktober vorversetzt.

Der Veröffentlichungszeitplan für Oktober umfasst auch Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück (6.), Forza Motorsport (10.), Lords of the Fallen (13.), Super Mario Bros. Wonder (20.), Marvel’s Spider-Man 2 (20.), Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (24.), Cities Skylines (24.), Alone in the Dark (25.) und Total War: Pharaoh. Remedy kündigte im Mai an, dass Alan Wake 2 eine rein digitale Veröffentlichung sein würde. Um die Entscheidung zu erklären, hieß es, dass sich eine große Anzahl von Spielern vom Kauf physischer Spiele abgewandt hat und dass die Nicht-Veröffentlichung einer Disc dazu beitragen würde, den Preis des Titels bei € 59,99 auf Konsolen und € 49,99 auf dem PC zu halten. Das finde ich persönlich klasse, wie steht ihr dazu? Zusätzlich ist für Fans eine Deluxe Edition für 79,99 Euro auf Konsolen und 69,99 Euro auf dem PC erhältlich.