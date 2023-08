Detektiv Pikachu kehrt zurück: Neuer Trailer für das Nintendo Switch-Spiel

Während der Pokémon Presents-Veranstaltung wurde von der Pokémon Company ein neuer Trailer für Detektiv Pikachu kehrt zurück gezeigt.

Mehr zu Detektiv Pikachu kehrt zurück

Detektiv Pikachu kehrt zurück wird sich auch damit beschäftigen, wie Pikachu mit Pokémon wie Fukano und Flampivian zusammenarbeitet, um Rätsel zu lösen und Hinweise zu finden. Fukano wird beispielsweise nützlich sein, bestimmte Bereiche des Spiels zu erschnüffeln, um Hinweise zu entdecken und so Fälle zu lösen. Das Flampivian hingegen wird in der Lage sein, gewisse Hindernisse zu überwinden und neue Bereiche von Ryme City freizuschalten. Das Spiel wird am 6. Oktober 2023 erscheinen, nachdem es erstmals im Mai 2019 angekündigt wurde. Das erste Detektiv Pikachu-Spiel wurde 2018 auf dem 3DS veröffentlicht und war ein Abenteuerspiel-Spin-off der Pokémon-Serie, das sich mehr auf die Handlung konzentrierte.