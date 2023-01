Forza Motorsport kommt erst gegen Ende 2023: Gut so, Turn 10 Studios!

Vor kurzem enthüllte Turn 10 Studios mehr vom neuen Forza Motorsport. Jetzt wird bekannt, dass wir noch bis Ende 2023 warten müssen.

Warten auf Forza Motorsport

Während wir damals kein konkretes Veröffentlichungsdatum bekamen, hofften die Fans immer noch, dass die Veröffentlichung von Forza Motorsport einen genaueren Zeitrahmen erhalten würde als das ursprüngliche Frühjahr 2023-Fenster im Q2. Stattdessen bot der neueste Teaser für das Rennspiel, das für PC und Xbox Serie kommen wird, ein weitaus weniger spezifisches “2023”-Veröffentlichungsfenster, was einige zu der Anführung veranlasste, dass das Veröffentlichungsdatum im zweiten Quartal jetzt auf später im Jahr verschoben wurde. Jeff Grubb von Giant Bomb meinte dazu: “Der Zeitrahmen, den ich für Forza kenne, ist eher im dritten Quartal, und vielleicht sogar ein bisschen später angesiedelt.“

Turn 10 rühmt sich, dass uns das “technisch fortschrittlichste Rennspiel aller Zeiten” erwarte und sagt, dass die Fortschritte, die die Physiksimulation gemacht hat, größer sind als Forza Motorsport 5, 6 und 7 zusammen. Forza Motorsport wird mit über 500 Autos und 20 Umgebungen starten, von denen jede eine Vielzahl von Strecken zum Fahren haben wird. Fünf dieser Orte werden völlig neu in der Serie sein, es sollte also genug Neues auch für Hardcore-Fans geben. Wir können auch einen neuen Online-Rennmodus und eine “autobau-orientierte Einzelspielerkarriere” erwarten – obwohl keine spezifischen Details zu beiden bekannt gegeben wurden – und dynamisches Wetter und Tageszeit zum ersten Mal in der Serie, die das Feature aus der Horizon-Serie hervorbringen. Die Wartezeit ist jedenfalls gut zu deuten, denn so wird sichergestellt, dass wir das bestmögliche Spiel erhalten werden!