Marvels Spider-Man 2 (PS5): Ein neuer Blick auf Venom

Insomniac Games hat einen neuen Blick auf Marvels Spider-Man 2-Bösewicht Venom gegeben. Seht ihn gleich hier!

Über Marvels Spider-Man 2

Ein neuer Screenshot des Charakters ist via Entertainment Weekly erschienen, das mit einigen der Entwickler des Spiels vor einer größeren Comic-Con-Enthüllung später in dieser Woche sprach. Candyman-Schauspieler Tony Todd wird den von Symbionten angetriebenen Venom in der kommenden PS5-Fortsetzung sprechen. Insomniac Creative Director Bryan Intihar sagte EW, dass er die Besetzung des Charakters so lange wie möglich hinausgeschoben hatte, „weil ich so Angst davor hatte, wen wir die Stimme machen lassen würden”. Er fügte hinzu: “Wir wussten, dass es so erwartet werden würde und die Leute viele Meinungen dazu haben würden”. Zum Glück für Insomniac beschloss Todd, ein Vorsprech-Band für Spider-Man 2 einzureichen.

„Alles, worüber wir [mit] Venom gesprochen haben – dieses Gefühl der Stärke, dieses Gefühl der Angst, dieses Gefühl der Überwältigung, so anders als Peter – Tony schafft das vollständig in der Rolle“, sagte Intihar. Senior Art Director Jacinda Chew diskutierte auch das visuelle Design des Charakters. “Eine der Herausforderungen, die wir während der Produktion hatten, war, wie viel spricht [Venom]?” sagte sie. “Ich erinnere mich, dass wir früh einige Konzepte gemacht haben, hat Venom Lippen? Lacht er? Lächelt er? Runzelt er die Stirn? Es ist ein dünner Schluss, diese Kreatur beängstigend und einschüchternd zu machen, aber dann auch, denke ich, nachvollziehbar zu machen.“ Das Spiel wird am 20. Oktober 2023 für PS5 erscheinen!