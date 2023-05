Dark-Fantasy Action-RPG Lords of the Fallen erscheint am 13.10.2023

Saul Gascon, Executive Producer bei HEXWORKS, sagt: „Wir freuen uns sehr, das Veröffentlichungsdatum für Lords of the Fallen bekannt zu geben. Es ist ein Spiel, an dem unser talentiertes Team in den letzten Jahren liebevoll gearbeitet hat. Zur Feier des Tages gewähren wir einen tieferen Einblick in die Schrecken von Mournstead, einer fesselnden, düsteren Fantasy-Welt, die mit ihrer einzigartigen ‚Two-Realm-Mechanik’ selbst die mutigsten Spieler herausfordern wird. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler im Oktober ihre Umbral-Lampen in die Hand nehmen und die vielen Geheimnisse entdecken, die hinter der Dunkelheit lauern.”