25-Stunden-Livestream hier ansehen: Die Sims wird 2025 25 Jahre alt

Anlässlich des am 4. Februar 2025 zum 25. Geburtstag von Die Sims stattfindenden 25-Stunden-Livestreams gibt es nun Details!

Die Sims wird 25, und das 2025

EA und Maxis, die treibenden Kräfte hinter der Die Sims, gaben nun ein erstes Line-Up der teilnehmenden Creator:innen bekannt. Mit dabei sind viele beliebte Persönlichkeiten aus der Die Sims-Community und darüber hinaus, wie Ironmouse oder die preisgekrönte Content-Creatorin und Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)-Vertreterin Ebonix. Auch sind neben weiteren Überraschungsgästen die bekannten deutschsprachigen Creator*innen Marvyn Macnificent, Oumi Janta, Simfinity, SimFans.de und SimTimes vertreten, die ein abwechslungsreiches Programm rund um Die Sims bieten.

Der 25-Stunden-Livestream beginnt am Dienstag, dem 4. Februar 2025 um 23:00 Uhr und wird sowohl auf YouTube, Twitch als auch TikTok ausgestrahlt. Der Livestream ist eine von vielen Aktionen rund um den 25. Geburtstag von Die Sims. Weitere Informationen zu der Feierlichkeit folgen im Laufe der kommenden Wochen. Wie steht ihr dazu – sorgt ihr euch um das Franchise aufgrund wachsender Konkurrenz, oder erfreut ihr euch an der aktuellen Vielzahl an DLC-Produkten, die von Maxis und EA in letzter Zeit veröffentlicht wurden? Sagt es uns in den Kommentaren!